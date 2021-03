Kubus: Neu- und Wiedereröffnung

Im Einkaufscenter Kubus am Aalener Marktplatz tut sich trotz Corona-Pandemie wieder Neues: Im Januar ist der Mietvertrag geschlossen worden, seit zwei Wochen läuft nun im Erdgeschoss der Ausbau für das neue Geschäft „Sons & Daughters“ (S&D), das Baby-, Kinder- und Teenagermode anbieten wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Konzept für mindestens ein Jahr im Kubus haben werden“, sagt Matthias Bieber, beim Kubus-Eigentümer Turi in Köln verantwortlicher Portfolio-Manager. Laut S&D-Geschäftsführer Claudius Maag ist die Eröffnung für diesen Monat geplant, konkret sei der Zeitplan aber natürlich von den kommenden Verordnungen abhängig.

Von diesen unabhängig ist die Neueröffnung bei Doina. Das Lebensmittelgeschäft gegenüber Rossmann hatte letztes Jahr eröffnet. „Wir haben die Krise genutzt, unsere Filiale umgebaut und das Sortiment neu strukturiert“, sagt Prokurist Jürgen Schenn. Am 6. März eröffnet Doina wieder und bietet neben den rumänischen Lebensmitteln ab sofort auch griechische und italienische Spezialitäten an. Darunter auch griechisches Olivenöl, das letztes Jahr in New York mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde und direkt vom Hersteller bezogen wird. Man sei zuversichtlich, dass sich die Investition in mehr als 150 neue Produkte, der Umbau des Ladens und die dafür nötige, vorübergehende Schließung gelohnt hätten, so Schenn.