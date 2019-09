Kubus öffnet früher als geplant

150 Tage nach dem Großfeuer steht jetzt fest: Am 5. Dezember, also rechtzeitig vor dem zweiten Advent und vor Weihnachten, kann das Einkaufszentrum Kubus in Aalen wiedereröffnen. Man sei voller Freude, den Eröffnungstermin jetzt bereits festlegen und mitteilen zu können, erklärte Matthias Bieber, bei der Eigentümergesellschaft TURI Gewerbeimmobilien GmbH für den Kubuszuständig. Nahezu alle Geschäfte, die vor dem Feuer im Kubus ihre Verkaufsräume hatten, halten dem Einkaufszentrum im Herzen der Stadt die Treue.

„Für uns und auch für Aalen ist dies ein guter Tag, wir sind auch sehr stolz: Der Kubus, den die Menschen so gut angenommen haben, lebt und kommt wieder. Wir sind mit unseren Sanierungsarbeiten schnell vorangekommen, sodass wir schon in diesem Jahr wiedereröffnen können", sagte Bieber. Derzeit werde natürlich noch im gesamten Hause gearbeitet – am Dach, an allen Fußböden, der Elektrik und am Lichtkonzept. Die Entkernung sei aber rechtzeitig abgeschlossen worden, so dass jetzt bereits mit Hochdruck am Innenausbau gewerkelt werde.

Fast alle Bestandsmieter dabei

Während die Bauarbeiter die Stahlkonstruktion des Daches austauschten, verrichtete Matthias Bieber mit seinen Kolleginnen und Kollegen einen Sitzungsmarathon: „Wir haben mit allen Mietern intensiv gesprochen, persönlich und in sicher über hundert Telefonkonferenzen. Immer ging es darum: Zieht Ihr mit, können wir mit Euch zur Eröffnung rechnen? Auch hier hat sich aber schnell positiv abgezeichnet, dass der Kubus mit seiner Lage und Ausstattung ein absolut begehrter Standort ist. Nahezu alle Bestandsmieter werden deshalb zur Eröffnung wieder mit dabei sein."

Dazu zählen nicht nur die beiden Restaurants Aposto und Enchilada, die vielleicht sogar früher eröffnen können, sondern auch die internationalen und nationalen Marken: Olymp und Hades, Mango, Hallhuber und Rossmann planen bereits ihre Neueröffnungen zum 5. Dezember. Von Rossmann ist zu hören, dass das Geschäft mit Wiedereröffnung täglich ab 8.30 Uhr morgens öffnen wird. Den anderen Mietern steht es frei, sich diesen Öffnungszeiten anzuschließen. Dies bietet sich insbesondere an den Markttagen an.

Weitere Shops sollen eröffnen

Bei Depot nahm sogar CEO Christian Gries das Thema „Wiedereröffnung Aalen" persönlich auf seine Agenda. Gries teilte mir: „Wir freuen uns sehr, dass der Zeitplan der Wiedereröffnung im KUBUS noch besser als ursprünglich geplant umgesetzt wird. Natürlich sind wir zum 5. Dezember dabei, unsere Planungen laufen intensiv an."

Auch das PopUp-Geschäft ZeitRaum mit besonders liebevollen, oftmals handgemachten Artikeln bleibt dem Kubus treu. Positiv sieht es auch bei Rituals aus. Das „unverpackt", das im Mercatura eine Zwischenbleibe fand, kehrt ebenfalls in den Kubus zurück. Eigentümerin Stephanie Adler: „Der Kubus bleibt unsere erste Adresse. Unser Rückkehrdatum steht noch nicht ganz final fest, aber spätestens zum 1. April 2020 werden wir im Kubus eröffnen."

Darüber hinaus plant Eigentümer TURI (Köln) noch mit einigen kleineren Geschäftseinheiten – von Lebensmittel-Spezialitäten über einen weiteren Fashion-Store bis zu Café/Tee-Spezialitäten.

Großes Fest zur Wiedereröffnung

Zur Wiedereröffnung wird es ein großes Fest geben: „Wir werden auf jeden Fall aufmerksamkeitsstark zurückkehren und mit einem großen Eröffnungsfest zeigen, dass wir Aalen sehr verbunden sind. Der KUBUS ist und bleibt ein Leuchtturmprojekt", sagt Matthias Bieber. Das Programm werde einen Monat vor Eröffnung feststehen.

Das Einkaufszentrum war in den frühen Morgenstunden des 23. April in Brand geraten, offenbar nach einem technischen Defekt im Dachgeschoss. Flammen, Rauch und Löschwasser richteten einen Schaden von über 6 Millionen Euro an. Eigentümer TURI, Versicherungen, die Stadt Aalen, der Projektentwickler und die betroffenen Mieter arbeiteten in der Folge Hand in Hand mit dem Ziel, den Kubus schnellstmöglich wieder zu eröffnen. Bereits Anfang Juni, nur sechs Wochen nach dem Feuer, begann die Sanierung. Bauarbeiter aus der Region wurden beauftragt und arbeiteten mit größtem Engagement. Für Inhaber TURI Gewerbeimmobilien GmbH ist die Sanierung ein Musterbeispiel, wie auch nach einem Großschaden wieder Gutes entstehen kann.