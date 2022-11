KSV weiter auf dem Vormarsch

Mit 36:2 hat die Landesliga-Mannschaft des Aalener Ringerclubs einen weiteren wichtigen Erfolg gegen die Neckarunion (TSV Münster/KVA Remseck) gefeiert.

Robin Nuding hatte bis 57 Kilogramm (kg) greco keinen Gegner. Der Aalener Milán Korcsog hatte keine Mühe mit Nenad Jankulov. Den schnellen Beinangriffen von Korcsog hatte der Neckarringer nichts entgegenzusetzen und verlor in der dritten Minute technisch überlegen. Jeremy Wild, 61 kg Freistil, ist noch nicht lange auf der Ostalb. In seinem dritten Einsatz zeigte er erneut eine hervorragende Leistung. Sein Gegner Parviz Rezaie hat keine Möglichkeit sich Den Durchdrehern von Wild zu erwehren. Wild schulterte den „Neckarringer“ in der zweiten Minute. Christian Wahlenmeier (NU) hat keine Chance gegen die Ausheber von Aalen´s Tolga Kalay. Der Superschwergewichtler demontierte seinen Gegner bis 130 kg greco förmlich. Nach knapp drei Minuten gewann Kalay technisch überlegen. Bis 66 kg greco errang Sven Schudrich (Union) die einzigen Zähler für die Gäste. Gegen Nachwuchstalent Iven Anton erzielte er seine Punkte in der Bodenlage. Anton wehrte ständig ab, sodass die Gäste nur einen einfachen Zwei-Punkte Sieg mit ins Neckartal nehmen konnten. Das Mattenduell 86 kg griechisch-römisch, zwischen Christoph Knöpfle und Mansoor Ansari war ein Kampf auf Augenhöhe. Beide Akteure suchten ihre Chance auf Punkte am Boden. Allerdings verletzte sich Ansari in der vierten Minute und musste den Kampf aufgeben. Luka Däffner lieferte einen starken Bodenkampf bis 71 kg griechisch. Ali Hammoud musste etliche, kraftvolle Dreher über sich ergehen lassen bevor er noch vor Ablauf der regulären Kampfzeit technisch unterlegen verlor. Dennis Nuding war ganz stark. Sein Gegner im Kampf 80 kg greco Tim Brockmann verlor nach vier Minuten zum technischen überlegen. Bis 75 kg griechisch, musste Toni Jilke seinen Kampf gegen Omar Avdalyan verletzungsbedingt aufgeben. Koray Karaman machte den Sack zu. Bis 75 kg Freistil sicherte er sich gegen Robin Wilke einen technischen Überlegenheitssieg. Mit einem Endstand von 36:2 ist der KSV weiter dabei im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga.