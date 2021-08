KSV-Talent für Meisterschaften nominiert

A-Jugend Ringer Robin Nuding wurde vom Trainerstab des Württembergischen Ringerverbandes für die in Warnemünde stattfindenden Deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil nominiert.

Die Meisterschaften finden dieses Jahr pandemiebedingt erst Ende August,nicht wie sonst üblich Ende März beziehungsweise Anfang April statt. Nuding kann mit seinen 16 Jahren bereits auf eine lange Karriere als Ringer zurückblicken. In der Vergangenheit war in etlichen Mannschaftskämpfen des KSV Aalen 05,auf Bezirksebene und beim stark besetzen Römer-Cup in Ladenburg erfolgreich. Bei den Bezirks-sowie den Landesmeisterschaften der C-und B-Jugend landete er in den vergangen Jahren stets auf den vorderen Plätzen.

Seinen bislang größten Erfolg feierte er im Jahr 2019 mit der Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften der B-Jugend. Die Stadt Aalen ehrte Nuding 2019 als herausragenden Sportler im Nachwuchsbereich. Natürlich kommen solche Erfolgen nicht von allein. Zehn Stunden Training pro Woche sind keine Seltenheit. Und nebenbei legte der 16-Jährige aus Wasseralfingen die Mittlere Reife an der Karl-Kessler Realschule mit einem Preis ab. Nuding beginnt in Kürze eine Lehre zum Industriekaufmann bei Kessler u. Co in Abtsgmünd.