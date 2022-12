KSV-Ringer weiterhin auf Siegeszug

Mit dem Ziel die Siegesserie in der Landesliga weiter auszubauen und Druck auf die Tabellenspitze auszuüben, sind die Ringer des KSV Aalen 05 vergangenen Samstag zum AB Aichalden in den Schwarzwald gefahren. Mit Erfolg. Der Landesligist siegte überzeugend mit 24:6.

130 Kilogramm (kg) Freistil: Christoph Knöpfle hatte es mit dem deutlich schwereren Matthias Sekinger zu tun. Knöpfle hatte keine Probleme mit seinem Gegner und attackierte mit Beinangriffen, bevor er seinen Gegner nach rund zwei Minuten schulterte.

61 kg Freistil: Das Aalener Talent Robin Nuding musste stilartfremd gegen Jannis Weisser antreten. Doch auch im ungewohnten Freistil konnte Nuding seine Klasse ausspielen und dominierte den Kampf von Anfang an. Mit zahlreichen Drehern in der Bodenlage machte er den Sack dann noch in der ersten Kampfhälfte zu.

98 kg greco: Tolga Kalay zeigte wieder eine überzeugende Leistung gegen den Aichaldener Elias Brüstle. Eine Konteraktion von Kalay reichte aus, um sein Gegenüber in die gefährliche Lage zu befördern und schließlich zu schultern.

66 kg greco: Der junge Aalener Iven Anton hatte es mit dem körperlich starken Paul Nieman zu tun. Anton hielt knapp vier Minuten dagegen, musste sich letztlich dem überlegenen Aichaldener nach Punkten geschlagen geben (15:0).

86 kg Freistil: Der KSV-Coach Julian Meyer musste nochmals zwei Gewichtsklassen höher einspringen und gegen Julian Müller antreten. Der Aalener bestimmte das Geschehen auf der Matte von Beginn an und verpasste nur knapp einen Überlegenheitssieg (0:13).

71 kg Freistil: Luka Däffner dominierte seinen Kampf gegen Sebastian Rahmer. Er kam immer wieder zu stark herausgekämpften Punkten und gewann nach knapp fünf Minuten durch technische Überlegenheit (0:15).

80 kg greco: Der Veteran Artur Baier lieferte sich einen harten Kampf um jeden Punkt mit Felix Rebstock. Schlussendlich muss sich der Aalener aber knapp geschlagen geben (13:7).

75 kg greco: Omar Avdalyan stand gegen Silas Liedgens auf der Matte. Avdalyan musste zwar ein paar Punkte abgeben aber brachte den Kampf noch vor Ablauf der vollen Kampfzeit in trockene Tücher. Er schulterte seinen Gegner nach knapp fünf Minuten.

75 kg Freistil: Der Mannschaftskapitän Koray Karaman beendete den erfolgreichen Kampfabend gegen Marvin Roth. Mit einem schnellen Beinangriff zu Beginn des Kampfes geht der Aalener in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr her (2:3). Der 24:6-Erfolg war unter Dach und Fach.

An diesem Samstag lädt der KSV Aalen 05 im Übrigen bereits zum letzten Heimkampf der Saison ein.