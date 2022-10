KSV-Ringer mit Heimsieg zum Rückrundenauftakt

Im Landesligaduell konnten die Ringer des KSV Aalen 05 einen ungefährdeten Sieg gegen die Auswahl der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot einfahren. Mit 32:1 Punkten und neun von zehn gewonnenen Kämpfen konnten sich die Aalener auf dem zweiten Tabellenplatz festsetzen. Die Jugendmannschaft des KSV bestritt den Vorkampf gegen den Nachwuchs des ASV Schorndorf und konnte sich in beiden Kämpfen (Hin- und Rückkampf) souverän durchsetzen.

57 kg greco: Robin Nuding hatte keine Probleme gegen den jungen Andreas Schneider. Mit sehenswerten Techniken sicherte er sich einen Sieg durch Technische Überlegenheit noch in der ersten Kampfhälfte (15:0).

61 kg Freistil: Jeremy Wild bekam es mit dem jungen Talent Arthur Beser zu tun. Er sicherte sich einen hart erkämpften Punktesieg über die komplette Distanz (13:7).

66 kg greco: Egyed Balázs machte von Anfang an starken Druck gegen seinen Gegner Mirco Rodemich. Dieser musste nach knapp vier Minuten Kampfzeit verletzungsbedingt aufgeben (11:6).

71 kg Freistil: Luka Maximilian Däffner lieferte sich ein spannendes und technisch hochklassiges Duell gegen Vitalii Varodi. Der Kampf ging über die gesamte Distanz und Luka konnte sich trotz blutender Platzwunde letztendlich nach Punkten durchsetzen (12:7).

75 kg greco: Maximilian Rettinger musste sich dem Veteranen Paul Klinkmann knapp nach Punkten geschlagen geben (3:5).

75 kg Freistil: Der Mannschaftskapitän Koray Karaman machte kurzen Prozess mit seinem Gegner Thomas Fertig und konnte bereits nach knapp eineinhalb Minuten als technisch überlegender Sieger von der Matte gehen (15:0).

80 kg greco: Dennis Anton Nuding hatte es mit dem deutlich schwereren Arthur Hild zu tun. Trotz des Gewichtsnachteils ließ sich Dennis nicht beirren und siegte nach 4:30 Minuten durch Schultersieg (13:2).

86 kg Freistil: Der KSV-Coach Julian Meyer musste verletzungsbedingt einspringen und zwei Gewichtsklassen höher, gegen Waldemar Eremeev, antreten. Er ließ sich aber nichts anmerken und dominierte seinen Gegner von Beginn an. Noch in der ersten Runde legte er seinen Gegner auf die Schultern (10:0).

98 kg greco: Tolga Kalay konnte sich für seine Niederlage aus der letzten Saison revanchieren und überraschte seinen Gegner Dmitrij Domme gleich zu Beginn des Kampfes mit einem Hüftschwung, der bereits nach 18 Sekunden zum Schultersieg führte (0:4).

130 kg Freistil: Der frisch gebackene fünfte Weltmeister Milán András Korcsog hatte keine Probleme gegen Tim Schuhmacher. Er dominierte seinen Gegner technisch und schulterte ihn nach gut zwei Minuten (10:0).

Die Jugendmannschaft des KSV setzte sich mit 28:9 und 24:12 gegen Schorndorf durch. Bereits an diesem Dienstag ringt die Jugendmannschaft wieder - in Nattheim. Die erste Mannschaft empfängt am kommenden Samstag die Auswahl der Neckarunion Münster-Remseck ab 19:30 Uhr in der Thomas-Zander-Halle. Die zweite Mannschaft bestreitet bereits ab 17:30 Uhr den Vorkampf gegen KSV Unterelchingen II.