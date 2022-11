KSV-Ringer deklassieren Bundesligareserve

Die Ringer des KSV Aalen 05 haben am vergangenen Samstag zum vorletzten Heimkampf der Landeligasaison eingeladen. Über 120 Zuschauer freuten sich auf ein Duell gegen die Bundesligareserve aus Schorndorf, in dem die Aalener ihre Siegesserie weiter fortsetzen wollten. Schon vor Kampfbeginn war klar, dass sie damit Erfolg haben sollten. Die Schorndorfer Mannschaft reiste mit nur sieben startberechtigten Sportlern an, wodurch der Kampf automatisch 40:0 für Aalen gewertet wurde.

Ungeachtet dessen wurden die Kämpfe trotzdem ausgetragen.

57 kg greco: Robin Nuding kampfloser Sieger.

130 kg Freistil: Christoph Knöpfle hatte es mit dem deutlich schwereren Griechen Sokratis Molochidis zu tun. Knöpfle geriet zu Beginn des Kampfes in Rückstand und musste einfache Wertungen abtreten. Doch der Aalener kämpfte sich zurück und zermürbte sein Gegenüber mit Beinangriffen und Würfen. Kurz vor Ende der Kampfzeit steht er als technisch überlegener Sieger auf der Matte (20:4).

61 kg Freistil: Milan Nyiri machte kurzen Prozess mit Alexander Schlee und schulterte diesen nach gut einer Minute Kampfzeit (4:0).

98 kg greco: Tolga Kalay konnte sich in 2:21 Minuten Kampfzeit gegen Patrik Beck austoben. Mit Aushebern und Durchdrehern gewann der Aalener technisch überlegen (15:0).

66 kg greco: Der Aalener Veteran Andreas Martin Herzig musste stilartfremd gegen den jungen Patrick Lehmann ran. Herzig gab sich keine Blöße und zeigte sehenswerte Schwunggriffe gegen den Schorndorfer. Auch er stand nach gut zwei Minuten als Sieger fest (16:0).

86 kg Freistil: Der KSV-Coach Julian Meyer musste zwei Gewichtsklassen höher gegen Ioanis Bakalidis einspringen. Der deutliche Gewichtsunterschied stellte allerdings kein Problem für den Aalener dar. Er demontierte seinen Gegner mit sauber ausgeführten Techniken und kam nach 1:26 Minuten zum Punktsieg (16:0).

71 kg Freistil: Luka Däffner versetzte das Publikum gleich zu Beginn seines Kampfes gegen Oliver Müller in Staunen. Mit einem blitzsauberen Armzug zu Rundenbeginn schulterte er seinen Gegner bereits nach fünf Sekunden (4:0).

80 kg greco: Omar Avdalyan kampfloser Sieger.

75 kg greco: Das junge Aalener Nachwuchstalent Musa Tajik überzeugte bei seinem Kampf gegen Arne Bürkle. Tajik ging immer wieder in den Zwiegriff mit seinem Gegner und setzte eine Variation an Würfen ein, um diesen zu Fall zu bringen. Noch in der ersten Runde holt sich der Aalener den Sieg nach Punkten (17:2).

75 kg Freistil: Auch der Mannschaftskapitän Koray Karaman zeigte einmal mehr seine Klasse im Duell mit Nico Thumm. Nach einem blitzschnellen Beinangriff und einer Serie von Durchdrehern siegt der Aalener in weniger als einer Minute Kampfzeit (16:0).

Die erste Mannschaft der Aalener bleibt mit ihrem Sieg in Schlagdistanz zum Tabellenführer RSV Benningen und kann somit weiterhin auf den Aufstieg in die Verbandsliga hoffen. Die Jugend des KSV Aalen 05 J siegte gegen die KG Königsbronn/Faurndau 32:8 und (28:12).

Am kommenden Samstag reist die Aalens Erste in den Schwarzwald zum AB Aichalden. Die zweite Mannschaft fährt zum vorletzten Saisonkampf in der Bezirksliga zum SV Fellbach, während die Jugendmannschaft ein kampffreies Wochenende genießt. Am 10. Dezember lädt der KSV Aalen 05 dann nochmal alle Fans zum letzten Heimkampf in die Thomas-Zander-Halle in 2022 ein.