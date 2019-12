KSV-Jugend schafft Titelverteidigung

Ein heißer Kampfabend ist für Aalen am letzten Kampftag der Jugendbezirksliga beim Auswärtskampf gegen die KG Ebersbach-Faurndau zu erwarten gewesen. Beide Mannschaften bis dahin ungeschlagen. Am Ende siegen die Ostalb-Bären.

In der 28 kg Klasse Freistil musste sich Anthony Anton dem KGler Adam Pintye beim Stande von 4:4 auf Schultern geschlagen geben. Im Anschluss hatte es Musa Tajik in der Klasse bis 76 kg mit Moritz Hölz zu tun. Dieser beförderte Musa gleich zu Kampfbeginn mit einem Wurf auf die Matte. Aus dem Griff konnte sich der KSV-Ringer nicht mehr befreien und unterlag auf Schultern. Valentin Friedel (32 kg) legte gegen Max Rehm gleich los und konnte diesen schultern (8:4). Aus taktischen Gründen wurde Miklas Schmid in die Klasse bis 63 kg beordert wo er auf Luca Deiniger traf. Miklas bemühte sich gegen den schwereren Gegner, musste sich auf Schultern geschlagen geben. Amin Aliev musste sich dem talentierten KGler mit 6:13 geschlagen geben.

Große Aufholjagd

Zelimkhan Soltayev beherrschte sein Gegenüber Anvar Tashuev und wurde 4:9 Punktsieger. Da A. Tashuev aber mit Übergewicht angetreten war, gingen vier Punkte an den KSV. Iven Anton setzte gegen Ole Spieth die Aufholjagd fort. Immer wieder konnte er seinen Gegner zu Boden bringen und am Ende einen 9:2 Punktsieg feiern. Im vorletzten Hinrundenkampf stieß Yasin Soltayev auf Marc Hieber, gegen den er zur Pause bereits mit 8:2 in Führung lag. Zum Ende kämpfte sich Hieber dann noch mal gefährlich heran, konnte die 8:10 Punktniederlage aber nicht mehr verhindern.

Robin Köder rückte in die Klasse bis 45 kg auf, wo er auf Lenny Hetzinger traf. Nach 2:21 war die technische Überlegenheit und somit auch der knappe 15:14 Mannschaftssieg sicher.

Im Rückkampf, der wie immer im griechisch-römischen Stil ausgetragen wurde, kam es in der Klasse bis 28 kg zum gleichen Aufeinandertreffen wie im Hinkampf. Anthony Anton konnte sich nicht für die Niederlage im Hinkampf gegen Adam Pintye revanchieren und musste sich bereits nach der ersten Aktion auf Schultern geschlagen geben.

Musa Tajik (76 kg) sollte gegen Moritz Hölz Schadensbegrenzung betreiben, musste aber eine technische Punktniederlage hinnehmen. Im anschließenden Kampf der 32 kg-Klasse traf Lian Both auf Casey Schnabel. Zwar konnte sich Lian gut behaupten, aber der Ebersbacher konnte sich immer wieder in der Bodenlage befreien und nutze auch einige Unachtsamkeit von Lian geschickt aus. Beim Stande von 10:19 legte Lian seinen Gegner kurz vor dem Gong noch auf beide Schultern.

In der Klasse bis 63 kg traf wie bereits im freien Stil Miklas Schmid auf Luca Deiniger, der nach einem Kopfhüftschwung Miklas auf Schultern bezwingen konnte. Ein Kampf auf Augenhöhe sah man lange Zeit zwischen Amin Aliev und Islam Tashuev in der Klasse bis 36kg. Kurz vor der Pause ging Tashuev dann doch noch mit 7:4 in Führung. In der zweiten Kampfhälfte nutze dieser dann gleich zu Beginn eine Unachtsamkeit von Amin aus und konnte ihn auf beide Schultern legen.

Zelimkhan Soltayev musste sich auch im freien Stil gegen Anvar Tashuev wiedersetzen. Sehr konzentriert brachte er eine 5:2-Führung über die Zeit. Durch das Übergewicht landeten aber statt nur einem Mannschaftspunkt gleich vier auf das Aalener Konto.

Im griechisch-römischen Stil der Gewichtsklasse bis 40 kg traf Bogomir Eismont auf Ole Spieth. Diesen legte er nach einem Kopfhüftzug auf die Bretter zum 12:12-Ausgleich.

Yasin Soltayev kam in der ersten Halbzeit gegen Marc Hieber nicht zum Zug und lag zur Pause bereits mit 2:5 hinten. Im zweiten Kampfabschnitt konnte er ausgleichen. Zum Ende der 3. Minute brachte er Hieber durch ein Kopfhüftzug in die gefährliche Lage aus der der Faurndauer Ringer sich nicht mehr befreien konnte. Im letzten Kampf kam in der Klasse bis 45 kg wieder Robin Köder zum Zug, der diesmal Nick Dwischi zum Gegner hatte. Diesen beherrschte er nach Belieben und konnte kurz nach Anbruch der zweiten Minute den Überlegenheitssieg einfahren.