KSV ist Meister - zumindest bei den Schülern

Mit zwei Siegen über die TSG Nattheim/Jugend, sichert sich die Schülermannschaft des ehemaligen Bundesligisten die Meisterschaft in der Jugend-Bezirksliga Ostalb/Rems/Fils. Erstmals in der noch jungen Geschichte des Ringerclubs aus Aalen gelang dieser Erfolg.

Die jungen Ringer werden von einem mehrköpfigen Trainerteam um Anton Nuding zweimal in der Woche trainiert. Anton Nuding, der diese Aufgabe nach dem Trainerwechsel im Jahr 2014 übernommen hat, sagte nach dem Kampf in Nattheim: „Dies ist einer der schönsten Tage in meiner Karriere als Trainer.“ Nuding wurde als Trainer des KSV letztmalig in der Saison 2009/2010 Deutscher Meister mit der Bundesligamannschaft. Freistil: Eine wahre Punkteschlacht lieferten sich Nattheims Jonathan Frey und Lian Both bis 28 Kilogramm. Mit 26:13 hatte Frey am Ende der Kampfzeit einen Punktsieg errungen. In der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm hatte Nattheim keinen Ringer. Emre Kalay wurde kampfloser Sieger. 32 KG: Bogomir Eismont lag gegen Colin Jauk bereits zur Pause in Führung und gewann auf Schulter. Illiah Neukirch wurde bis 63 KG von Philip Fikus geschultert. Robin Köder in gewohnter Routine gewann seinen Kampf bis 36 KG gegen Felix Kurz technisch überlegen. Bis 55 KG wurde Darian Schmid kampfloser Sieger. Yasin Soltayev kam bis 40 KG zum Schultersieg gegen Colin Bräuning. Miklas Schmid war der technisch stärkere Ringer und schulterte in der Gewichtsklasse bis 55 KG Jonathan Weber. Jens Rettenmaier musste seinen Kampf bis 45 KG gegen Niels Heißler verletzungsbedingt aufgeben. Die Kämpfe im griechisch-römischen Stil: Valentin Friedel schultert Jonathan Frey bis 28 KG. Emre Kalay wurde kampfloser Sieger in der Klasse bis 76 KG. Bogomir Eismont wurde Schultersieger gegen Collin Jauk bis 32 KG. Bis 63 KG musste Iliah Neukirch eine Schulterniederlage gegen Philip Fikus hinnehmen. Robin Köder sicherte sich nach nur einer Minute einen technischen Überlegenheitssieg über Felix Kurz (36 KG). Bis 55 KG wurde Darian Schmid kampfloser Sieger. Iven Anton musste Colin Bräuning den Schultersieg bis 40 KG überlassen. Maximilian Rettinger verlor das Duell mit Jonathan Weber knapp nach Punkten. Im Schlusskampf bis 45 KG siegt Miklas Schmid gegen Niels Heißler auf Schulter. Das Endresultat beträgt 24:9 für die jungen Ostalb-Bären.