KSV hält Gäste im Derby nieder

Wie erwartet haben die Ostalbbären im württembergischen Derby der Ringer-Bundesliga knapp gewonnen. Bis zur zehnten Paarung hielten die Gäste aus Nendingen die Spannung allerdings aufrecht, ehe sich die Aalener mit einem hauchdünnen 17:15-Heimsieg durchsetzten.

Von unserer Mitarbeiterin Martin Göhringer

„Burghausen hat in Luckenwalde gewonnen. Köllerbach hat nur mit Mühe eine Niederlage gegen die Neun-Mann-Truppe aus Musberg abgewehrt.“ Immer wieder erreichten neue, überraschende Meldungen aus der Bundesliga die Aalener Greuthalle. Das Ringkampfwochenende hatte es nicht nur im Bundesligaduell zwischen dem KSV Aalen 05 und dem ASV Nendingen in sich.

In der Klasse bis 55 Kilogramm im freien Stil hatte die Gästestaffel bereits ihre ersten Punkte im Visier. Doch zunächst ging Amiran Elbakidze gegen den Freistilspezialisten Ghenadie Tulbea in Führung. Tulbea wendete das Blatt zwar, seine Vier-Punkte-Serie riss aber erstmals in dieser Saison. So mussten sich die Nendinger mit 3:0 Rundenzählern begnügen.

Im klassischen Schwergewicht fand der Litauer Mindaugas Mizgaitis in drei Runden kein Mittel gegen Aalens Ralf Böhringer, der ohne technische Wertung gewann. Ähnlich erging es dem Nendinger Baris Diksu, der im 60-kg-Limit auf Peter Modos traf. Weder Modos noch Diksu ließen Wertung zu, so dass ein weiterer nichttechnischer Punkt an die Aalener ging.

Davyd Bichinashvili traf in der 96-kg-Kategorie auf Georgi Sredkov. Nach einer Überraschungswertung in Runde eins versuchte Sredkov alle weiteren Angriffe Bichinashvilis abzuwehren. Dafür kassierte der Gästeringer nicht nur zwei Verwarnungen, sondern musste auch den Gesamtsieg mit 3:1 an den souverän kämpfenden Aalener abtreten.

Ein technisch überlegener Punktsieg lag im 66er-Duell zwischen Anatolie Guidea und Florian Schwarz in der Luft. Über die Kampfdistanz von drei Runden bearbeitete Guidea seinen Konkurrenten nach Belieben und lag mit einer Beinschraube wenige Sekunden vor Schluss mit elf Punkten überlegen in Führung. Schwarz wehrte mit einem Dreierwurf in letzter Sekunde den Überlegenheitserfolg des KSV-Bären ab.

Im Anschluss stand Ramsin Azizsir dem agressiv ringenden Sergios Solontkis gegenüber. Mit guten Aktionen sicherte Azizsir sich die ersten beiden Abschnitte, bevor er mit einem Hüftschwung ausgekontert wurde und auf Schultern unterlag.

Zu den griechisch-römischen Höhepunkten des Abends zählte trotz Niederlage des Aalener Youngsters Patrick Sorg dessen Kampf gegen Benjamin Raiser. In fünf Runden verlangten sich die beiden Athleten alles ab und boten dem Publikum einen wahren Augenschmaus.

Faszinierende Momente lieferten sich auch Aalens Emzarios Bentinidis und der Ex-Aalener Marc Buschle. „Shako“ Bentinidis gewann drei von vier Runden. Im zweiten Abschnitt aber gab Buschle eine Kostprobe seiner Mattentricks. Beim Stand von 13:12 musste dann Aalens Olegk Motsalin sein Können bis 74 kg Freistil unter Beweis stellen. Zuverlässig bezwang er Sandor Tözder in drei Kampfrunden.

Somit hatten es wieder einmal Bálint Korpási auf Aalener Seite und Eduard Kratz in der Hand, ob es für die Gäste noch zu einem Unentschieden reichen sollte. In einem hitzigen Duell hatte Korpási den Gästeringer bereits auf den Schultern, hatte aber nach Ansicht des Kampfrichters die Beine zu Hilfe genommen. Trotz des 3:1-Erfolgs für Kratz gewann Aalen mit 17:15. (sz)