KSV Aalen setzt Siegesserie fort und ist nun Zweiter

Die erste Ringer-Mannschaft des KSV Aalen 05 holt gegen die Zweite vom SG Weilimdorf den dritten Sieg in Folge. 23:11 hieß es am Ende. Durch den Erfolg im Spitzenduell der Landesliga sichern sich die Aalener damit den zweiten Tabellenplatz.

57 Kilogramm Freistil: Milan Nyiri ist seinem Gegenüber technisch überlegen und macht kurzen Prozess mit Yannik Hanke (15:0).

61 Kilogramm greco: Robin Nuding mit einem hart erkämpften Punktesieg über die komplette Distanz gegen Tizian Raphael Gottstein (12:6).

66 Kilogramm Freistil: Jeremy Wild kann sich durch wiederholt starke Techniken letztendlich technisch überlegen gegen Mykyta Fetisov durchsetzen und holt vier Mannschaftspunkte (15:0).

71 Kilogramm greco: Omar Avdalyan muss diese Saison erstmals über die gesamte Kampfdistanz gehen und gewinnt nach Punkten gegen Felix Bohn (13:3).

75 Kilogramm Freistil: Luka Däffner ist kampfloser Sieger.

75 Kilogramm greco: Artur Baier holt mit technisch starker Leistung einen klaren Punktesieg gegen Jan Luca Renaux (15:0).

80 Kilogramm Freistil: Koray Karaman behält in einem engen Kampf gegen Maximilian Johannes Rauch die Oberhand und gewinnt nach Punkten (9:5).

86 Kilogramm greco: Tolga Kalay muss sich seinem Gegner Anton Buchholz nach Punkten geschlagen geben. (2:17)

98 Kilogramm Freistil: Timur-Yilmaz Karaman geht gegen Sergej Lokhov über die volle Distanz und verliert letztendlich nach Punkten (0:10).

130 Kilogramm greco: Christoph Knöpfle verliert gegen Kim Werkle durch technische Überlegenheit (1:16). Die zweite Mannschaft des KSV musste sich zweimal geschlagen geben: mit 14:38 beim KSV Unterelchingen und 21:32 im Derby gegen die zweite Mannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld.

An diesem Samstag empfängt die erste Mannschaft des KSV die Ringer des RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot ab 19.30 Uhr in der Ulrich-Pfeifle-Halle. Für die zweite Mannschaft steht am Montag erneut ein Derby an. Man ist zu Gast beim AC Röhlingen II.