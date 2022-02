Kroaten begrüßen ihren Schutzpatron

Mit einem festlichen Gottesdienst hat die kroatische katholische Gemeinde „Seliger Alojzije Stepinac“ in Aalen den Einzug der Statue ihres Schutzpatrons in die Kirche Sankt Michael im Pelzwasen gefeiert. Die Statue wurde in Hvar auf der Insel Hvar vom Franziskanerpater Joakim Geregov geschaffen und in Zagreb in Bronze gegossen.

Bevor jedoch der Festgottesdienst begann, traf man sich am hinteren Parkplatz des Kindergartens, von wo aus die aus Zagreb kommende Bronze-Statue von zahlreichen Gläubigen begrüßt wurde. Bei der Segnung der Statue bat Pfarrer Vilim Koretić um die Gewährung des Schutzes des Seligen Alojzije Stepinac.

In einer feierlichen Prozession in die Kirche wurde anschließend die Statue von Fahnenträgern, Ministranten sowie in Trachten gekleideten 18 starken Herren aus der Gemeinde, die sich abwechselten, an ihren Platz in den Kirchenraum geleitet.

Der Kirchenchor unter Leitung von Vanessa Adelfio, begleitet an der Tamburizza von Jakov Tokić, sorgte für die musikalische Gestaltung während des Einzugs und des Gottesdienstes in der voll besetzten Kirche.

In der Ansprache von Pfarrer Koretić galt die Aufmerksamkeit auch den Gemeindemitgliedern, die in Deutschland ein neues Zuhause gefunden hätten. So habe vor Jahren kaum jemand gedacht, länger als ein paar Jahre hier zu bleiben. Doch nun erlebe man hier die Vielfalt einer gesunden Integration in gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Verständnis. Hier sei niemand gezwungen, auf Freiheit zu verzichten oder seinen Glauben zu verstecken.

Die Statue des Alojzije Stepinac ist umgeben von einer Familie, einem Seemann und der schützenden Hand eines Mönchs. Der Gedanke des Künstlers vereint das Lebensmotiv des seligen Alojzije Stepinac: Glaube, Hoffnung, Liebe. Den Glauben verkörpert der Mönch, die Hoffnung der Matrose mit dem Anker und die Liebe die Familie.

Alojzije Stepinac (1898-1960), Bischof, Kardinal und kroatischer Märtyrer für den Glauben in der kommunistischen Ära in Kroatien, wurde 1998 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. In vorbildlicher Weise habe er die Treue zu Gott vorgelebt und sich nicht von weltlichen Anfechtungen und Bedrohungen beirren lassen, betonte Pfarrer Koretić. Immer wieder seien Menschen gezwungen, aus unterschiedlichsten Gründen die Heimat zu verlassen. Auch heute noch machten sich leider immer mehr, vor allem junge Familien, auf den Weg und verließen ihre Heimat, sagte Koretić.

Ein herzliches Dankeschön ging auch an Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, den Kirchengemeinderat und an die Ortskirche in der katholischen Seelsorgeeinheit Aalen. „Wir sind überaus dankbar, dass wir hier in Aalen so viel Liebe und Wertschätzung erfahren dürfen. Uns ist bewusst, dass dies nicht selbstverständlich ist, sondern ein großes Zeichen gegenseitigen Schätzens, Respektierens und Vertrauens“, betonte Pfarrer Koretić.

Die offizielle Segnung der Statue durch einen Bischof ist für Mai geplant. Der genaue Termin wird noch veröffentlicht.