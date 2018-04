So beendet man eine Krisendiskussion bereits im Keim. Nach zwei Derby-Niederlagen hintereinander haben sich Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga eindrucksvoll zurück gemeldet. Gegen Ehingen Süd gewannen die Sportfreunde mit 6:0. Groß war die Anspannung vor Spielbeginn gegen die zuletzt so erfolgreich agierenden Gäste, sowohl bei den Fans als auch bei der Mannschaft der Sportfreunde. Unbegründet. Trainer Helmut Dietterle formierte sein Team etwas um, indem er Gruber auf die rechte Abwehrseite nahm und Sauer dafür ins defensive Mittelfeld rückte. Bereits nach fünf Minuten folgte dann aber bereits die Dorfmerkinger Führung. Gruber schaltete sich in den Angriff ein, bediente Weiß und dieser überlistete mit einem sehenswerten Heber, den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Gralla zum 1:0. Diese schnelle Führung war eine richtige Erlösung und brachte die erforderliche Sicherheit und Ruhe ins Dorfmerkinger Spiel.

Murphy legt nach

Der unermüdlich rackernde Weiß war es dann auch in der 15. Minute, der die Gästeabwehr unter Druck setzte, einen Eckball herausholte, getreten von Brenner schlug Murphy per Direktabnahme das Leder zur beruhigenden 2:0-Führung in die Ehinger Maschen. Von dem schnellen Rückstand waren nun die Gäste sichtlich geschockt und von nun an zeigten die Mannen um Kapitän Weißenberger, was in dem Team steckt. Mit einem Traumpass schickte Daniel Nietzer, Brenner auf die Reise, dieser umkurvte den Gästekeeper und es hieß nach 23 Minuten 3:0. Kaum zwei Minuten später war es Weiß, der Nietzer bediente und es hieß 4:0. Es bahnte sich ein Debakel für den Gast an. Bis zur Pause hatten die Gäste eine nennenswerte Torchance aus der 38. Minute zu verzeichnen, als nach Ballverlust von Gruber, Keeper Zech erstmals geprüft wurde.

In der zweiten Spielhälfte dann ein unverändertes Bild. Nachdem Weißenberger mit seinem Distanzschuss noch knapp scheiterte machte es Weiß in der 55. Minute besser, als er mit einem Distanzschuss auf 5:0 erhöhte. Haller blieb es vorenthalten, nach guter Vorarbeit von Brenner den auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Endstand nach bereits 57 Minuten herzustellen. Somit geht das Kopf- an Kopf-Rennen an der Verbandsligaspitze weiter und für Dietterle war es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, so sein Kommentar nach Spielende.