Kriminell: Betrügereien auf die Spitze getrieben

Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Ellwangen unter Vorsitz von Richter Heiko Baumeister befasste sich am Montag mit zwei jungen Männern aus Aalen, denen gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen wurde. 2007 entdeckte der heute 24-jährige, arbeitslose Hauptangeklagte das Internet als Quelle zur Aufbesserung seiner katastrophalen Finanzen. Mit seinem selbst zusammengebastelten Computer bestellte er bis Ende 2009 online immer wieder PC-Zubehör, DVD-Player und weitere elektronische Artikel, ohne jemals zu bezahlen. Bestellte er zunächst noch unter seinem Namen, so erfand er später Fantasienamen oder gab Namen von Mitbewohnern der Aalener Obdachlosenunterkunft und nicht existente Konten an. „Die haben ja immer geliefert“, rechtfertigte er sein Verhalten. Staatsanwalt Jürgen Herrmann brauchte einen langen Atem bei der Verlesung von mehr als 60 Straftaten. Die kriminelle Energie führte zu gewerbsmäßigem Betrug, als der Beschuldigte begann, die Elektroartikel an einen Aalener Ladeninhaber zu verkaufen und über eine Internet-Plattform zu veräußern, ohne die gutgläubigen Käufer jemals zu beliefern. Der Zweite im Bunde, heute 23-jährig und damals ebenfalls Bewohner des Obdachlosenheims, war vom Hauptangeklagten zu immerhin 15 Betrügereien angestiftet worden. Aufgeflogen waren die beiden Kleinkriminellen durch die Anzeige eines Mitbewohners, dessen Name für Bestellungen benutzt worden war. Beide Täter waren geständig, wobei der eigentliche Drahtzieher erklärte, es tue ihm leid, seinen Kumpel, den er als „guten Menschen“ bezeichnete, mit hineingezogen zu haben. Das Gericht berücksichtigte, dass trotz der Vielzahl der Fälle der Schaden mit zirka 4900 Euro im ersten und rund 600 Euro im zweiten Fall nicht allzu groß ist. Schwerer ins Gewicht fiel der lange Zeitraum, über den sich die Taten erstreckten. Mit dem Urteil von zwei Jahren Jugendstrafe als „angemessener und ausreichender Strafe“ (Baumeister) für den einschlägig vorbestraften Haupttäter unter Einbeziehung einer noch nicht verbüßten Bewährungsstrafe und dem zur Bewährung ausgesetzten Entscheid über eine Jugendstrafe für den zweiten jungen Mann zeigte sich die Kammer durchaus milde. Wie der Richter erklärte, führten die schwierigen finanziellen und persönlichen Verhältnisse zu den Taten, die man nicht als Bagatelldelikte ansehen könne, die aber nur eine geringe persönliche Bereicherung erbracht hätten. (R.)