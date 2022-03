Krieg in der Ukraine: VfR hilft mit Tombola

Zusammenhalt ist in diesen Zeiten nicht nur im Stadion gefragt. Die derzeitigen Ereignisse in der Ukraine sind erschreckend und lösen natürlich auch beim Regionalligisten aus Aalen Entsetzen aus. Ein Zeichen der Solidarität setzte der Verein schon im letzten Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger mit einem Banner für den Frieden. Nun möchte sich der Verein zusätzlich auch noch direkt einbringen.

Dies begann schon mit einer Initiative der VfR-Fans, die eine Sammelaktion für Betroffene des Krieges in der Ukraine in der Ostalb Arena organisierten. Diese Spenden werden unter anderem auch von Mitarbeitern des VfR Aalen in die betroffenen Gebiete gefahren.

Im Spiel gegen den VfB Stuttgart II veranstaltet der Verein eine Tombola-Aktion, bei der ein Teil der Einnahmen an die STELP-Organisation aus Stuttgart gespendet werden. Den Hinweis auf diese Organisation erhielt der VfR von Herrn Walter Kimmel aus Heubach, der selbst auch eine private Hilfsorganisation leitet. Die STELP-Organisation ist direkt vor Ort in der Ukraine und hilft, das Leid dort zu lindern.

Insgesamt werden über 300 Preise von VfR-Unterstützern und dem VfR-Fanshop verlost, unter anderem ein Besuch beim nächsten VfR-Mannschaftsabend.