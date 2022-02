Krieg in der Ukraine: Landrat Bläse gründet Task-Force und schwört die Bevölkerung ein

Der Krieg in der Ukraine lässt verständlicherweise niemanden kalt, auch nicht die Menschen im Ostalbkreis. Das ist natürlich auch Landrat Joachim Bläse nicht verborgen geblieben. Etliche Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern sind gesprochen, Bläse hat nun eine Task-Force ins Leben berufen, die ab Montag ihre Arbeit aufnehmen wird.

Ostalbkreis wird Menschen aus der Ukraine aufnehmen

„Der Krieg und das menschenverachtende und völkerrechtswidrige Verhalten Wladimir Putins wird dazu führen, dass Menschen die Ukraine verlassen werden. Keiner weiß, wieviele und vor allem nicht, auf welche Art und Weise. Aber es ist sicher, dass Menschen aus Angst und Verzweiflung auch zu uns kommen werden“, sagt Bläse. Mit uns meint er nicht nur Baden-Württemberg, damit meint er auch speziell den Ostalbkreis. Er möchte keine Panik schüren, er möchte nur Gemeinden und Bevölkerung auf etwaige Szenarien in naher Zukunft vorbereiten. Dabei verhehlt er nicht, dass auch er sich noch nicht jedes Szenario vorstellen, auf jede Eventualität eine Antwort parat hat. Auch Bläse hat noch viele Fragen, die sich noch nicht abschließend beantworten lassen.

Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer kommen werden, ist unklar

„Die Anzahl der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die flüchten müssen und werden, kennt aktuell keiner. Je länger und brutaler aber diese Kriegshandlungen sind, desto mehr werden es. Wieviele kommen nach Deutschland, nach Baden-Württemberg und in den Ostalbkreis? Was machen die anderen EU-Staaten?“, stellt er selbst weitere Fragen in den Raum. „Ich auf jeden Fall rechne inzwischen mit größeren Zahlen.“

Sonderstatus anstelle eines Asylverfahrens

Dass Menschen aus der Ukraine auch im Ostalbkreis ankommen werden, davon ist Bläse bereits überzeugt. Es stellt sich hierbei nur die Frage: auf welche Art und Weise? „Wir kennen den Status nicht. Kommen die Menschen als Flüchtlinge und dem offiziellen Asyl-Verfahren? Kommen Sie als EU-Einreisende mit Besuchsstatus, der 90 Tage anhalten würde oder bekommen sie einen Sonderstatus?“, wirft Bläse in den Raum. Für diesen Sonderstatus würde er sich aussprechen, möchte die Ukrainerinnen und Ukrainer nur ungerne in Unkünfte wie die LEA unterbringen oder unter das klassische Asylverfahren fallen lassen. Wenn es zum Sonerstatus kommen sollte, „dann wird es umso schneller ums Wohnen gehen, um Arbeit, Sprache und Schule. Wir werden eventuell am Anfang Notunterkünfte einrichten müssen. Ich habe die Städte und Gemeinden gebeten, sich zum Thema Unterbringung und Wohnraum Gedanken zu machen“, hat Bläse diesbezüglich schon viele Hebel in Bewegung gesetzt.

Allen voran die Task-Force, die ab Montag in Kraft treten wird. „Dort werden ab Montag alle Dinge zusammenlaufen beziehungsweise koordiniert, um bei Bedarf schnell handeln zu können“, so der Landrat weiter.