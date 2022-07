Kretschmann kontert Ankündigungen der „Querdenker“-Szene

Die „Querdenker“-Szene hatte vorab gedroht, Kretschmann auf dem Bürgerempfang „zu grillen“. Nun hat sich der Ministerpräsident zu diesen Ankündigungen geäußert.

„Ich bin heute zweimal mit Musik empfangen worden. Einmal war es laut, das andere Mal schön. Die Demonstranten sollten nicht nur quer sein, sondern auch denken können und sich an Tatsachen orientieren.“

Mit diesen Worten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Bürgerempfang in der Mensa des Kreisberufsschulzentrums auf eine Protestaktion der "Querdenker"-Szene gegen seine Coronapolitik reagiert.

In seinen weiteren Ausführungen vor rund 250 Gästen widmete er sich vor allem der Wirtschaftspolitik und der Transformation zu einer ökologisch orientierten Gesellschaft. Er sparte aber auch nicht mit Lob für die Innovationskraft des Ostalbkreises.

Vor dem Berufsschulzentrum demonstrierten rund 150 Leute aus der "Querdenker"-Szene teilweise lautstark mit Trillerpfeifen. Manche hielten Plakate mit Aufschriften wie „Coronapolitik nicht verhältnismäßig“. Im Saal empfing ein Ensemble der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg den Ministerpräsidenten mit einem musikalischen Auftakt.

Kretschmann verglich seinen Besuch im Ostalbkreis mit einer Reise in die Vergangenheit und Gegenwart des ganzen Landes. Hier gebe es eine starke Gemeinschaft und einen großen Gründergeist. Als Beispiele nannte er die Firmen Carl Zeiss, Palm und Varta, die für Tradition, Innovation und Standorttreue stünden.

Eine Zeit der großen Herausforderungen

Den Batteriehersteller Varta hatte Kretschmann zuvor besucht, dort das neue Ausbildungszentrum besichtigt sowie einen Spatenstich für die neue Firmenzentrale in Ellwangen gesetzt.

Der Ministerpräsident sprach aber auch von einer Zeit der großen Herausforderungen, in der Wohlstand, Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit mehr seien. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Krieg in der Ukraine.

Besonders wichtig sei es in Zukunft, die Energiesicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von einzelnen Staaten zu reduzieren. „Wir müssen die Lieferketten wieder nach Deutschland und Europa zurückführen“, beteuerte Kretschmann.

Wir leben in einem Land, in dem Freiheit und Wohlstand herrschen. Dies soll auch so bleiben. Winfried Kretschmann

Ein klares Bekenntnis legte der Ministerpräsident zu den erneuerbaren Energien ab. Nur durch deren schnellen Ausbau seien die Klimaziele zu erreichen. Deutschland müsse dabei zur Blaupause für andere Industrieländer werden.

Wichtig sei es auch, das Land von unnötiger Bürokratie zu befreien. Es könne nicht sein, dass ein Verfahren für eine Windkraftanlage sieben Jahre dauere oder, dass die Elektrifizierung einer bereits vorhandenen Eisenbahnstrecke 30 Jahre in Anspruch nehme.

In einem Hochtechnologieland wie der Bundesrepublik gelte es, den Transformationsprozess zu einer ökologisch orientierten Gesellschaft zu forcieren, unterstrich der Ministerpräsident. In Baden-Württemberg seien die Voraussetzungen dafür besonders gut. „Wir leben in einem Land, in dem Freiheit und Wohlstand herrschen. Dies soll auch so bleiben“, sagte Kretschmann.

In der von der Ersten Landesbeamtin Gabriele Seefried moderierten Fragestunde verteidigte der Ministerpräsident seine Coronapolitik gegen die Kritik eines Bürgers. Jener trug die Meinung der Demonstranten aus der "Querdenker"-Szene, die vor dem Berufsschulzentrum protestierten, in den Saal, und warf Kretschmann unter Buhrufen anderer Zuhörer eine verfehlte Coronapolitik vor.

Kretschmann entgegnete, der Schutz des Lebens sei das verfassungsrechtlich geschützte höchste Gut und man brauche einen „vollen Instrumentenkasten“, um ihn bei Bedarf verhältnismäßig einsetzen zu können.

Ein weiteres Thema war das achtjährige Gymnasium. Kretschmann betonte, dass es in Baden-Württemberg beim G8 bleibe und es keine Planungen für eine allgemeine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium gebe.

Angesprochen wurde noch der Facharbeitermangel. Hierzu sagte der Ministerpräsident, dass man versuche, durch Berufsorientierung an den Schulen den jungen Leuten auch Handwerksberufe nahezubringen.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte der an Corona erkrankte Landrat Joachim Bläse per Video ein Grußwort gesprochen. Darin bezeichnete er den Ostalbkreis als vielfältig, schwäbisch und patent. Hier packe man an und es seien hier kreative, innovative und engagierte Köpfe zu Hause. Der Ostalbkreis profitiere von einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung.

Als besondere Aufgaben bezeichnete der Landrat die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Bewältigung der Flüchtlingssituation durch den Krieg in der Ukraine, die Energiesicherheit und die Klimaveränderung. Nicht vergessen dürfe man beim Blick in die Zukunft eine gute Gesundheitsversorgung und die Stärkung der Infrastruktur gerade im ländlichen Raum.

Der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting wertete die Präsenz des Ministerpräsidenten als eine Stärkung für die gesamte Region. Außerdem freute er sich darüber, dass man an der Hochschule Aalen bald promovieren könne.