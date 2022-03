Kreistag gedenkt der Opfer des Kriegs in der Ukraine

Der Kreistag hat sich zu Beginn seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag in der Aalener Stadthalle zu einer Gedenkminute erhoben. Sie galt den Opfern des Kriegs und des unsäglichen Leides in der Ukraine, den Toten, den Verletzten und den vielen Menschen auf der Flucht.

In diesem Krieg, sagte Landrat Joachim Bläse, gebe es viel Leid und Schicksale, Familien würden geteilt. Frauen und Kinder machten sich auf den Weg in eine sicherere Zukunft, während Männer ihr Land verteidigten. „Das alles darf uns nicht kaltlassen!“, sagte Bläse.

Der Landrat rief dazu auf, im Gedenken an Flucht und Leid aufzustehen. Diesem Aufruf folgten die Mitglieder des Kreistags bereitwillig und verharrten einen Moment in Stille. Bläse dankte auch allen, die Wohnraum zur Verfügung stellen und die Betroffenen des Kriegs unterstützen.

Es gebe viele gute Initiativen, denen man spenden könne. „Wenn wir als Ostalbkreis klarer sehen und etwas brauchen, werden wir uns an die Bevölkerung wenden“, sagte er. Gleichzeitig mahnte Bläse, den großen Rahmen nicht aus dem Auge zu verlieren und dankte allen, die sich für Friede und Freiheit einsetzen.