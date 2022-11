Kreissparkasse schließt drei Filialen

Die Kreissparkasse (KSK) Ostalb wird im neuen Jahr drei Filialen mit persönlichem Service schließen: die Filiale Stadtmitte am Gmünder Torplatz sowie die Filialen in Fachsenfeld und Unterkochen. Das teilt die KSK mit.

Der persönliche Service und die persönliche Beratung werden demnach bereits zum 2. Januar von der Sparkassenfiliale Stadtmitte am Gmünder Torplatz in die Aalener Sparkasse-Hauptstelle am Sparkassenplatz verlegt. Bislang arbeiten in der Filiale Stadtmitte zwei Beraterinnen, die ihre Kundinnen und Kunden künftig von der Hauptstelle aus betreuen werden. Außerdem gibt es in der Stadtmitte vier Service-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die ab 2. Januar in der Hauptstelle oder anderen Sparkassenfilialen in und um Aalen beschäftigt sein werden. Der langjährige Leiter der Filiale Stadtmitte, Joachim Waibel, hat bereits zum 1. März zusätzlich die Leitung der Kundenhalle in der Hauptstelle Aalen übernommen.

Am Standort Stadtmitte verbleibt der bisherige Selbstbedienungsbereich mit dem SB-Angebot. Außerdem befindet sich im ersten und zweiten Obergeschoss auch weiterhin die Abteilung Private Banking. Über die weitere Nutzung der freiwerdenden Fläche im Erdgeschoss würden aktuell Gespräche geführt, so der KSK-Pressesprecher Holger Kreuttner. Eine endgültige Entscheidung gebe es dabei noch nicht.

Zum 30. April 2023 schließen dann die Sparkassenfilialen in Fachsenfeld und Unterkochen. Die Kunden dieser beiden Filialen werden künftig in der Filiale Weststadt beziehungsweise in der Aalener Hauptstelle betreut. „2023 sind keine weiteren Veränderungen unseres Filialnetzes vorgesehen, so dass dieses auch weiterhin flächendeckend ist und eine Sparkassenfiliale mit persönlichem Service und individueller Beratung für alle Kundinnen und Kunden überall innerhalb weniger Minuten, zum Beispiel mit dem ÖPNV, erreichbar ist“, so Kreuttner.

Grundsätzlich, so Kreuttner weiter, überprüfe die KSK ihr Filialnetz permanent mit Blick auf die Kundenfrequenz und auch die betriebswirtschaftliche Effizienz. Denn das Kundennutzungsverhalten ändere sich seit Jahren spürbar in Richtung digitaler Bankdienstleistungen. Dafür gebe es viele Angebote, vom telefonischen Service über die Internetfiliale und das Online-Banking bis hin zum Banking per App für Smartphones und Tablets.