Kreissparkasse Ostalb wird mit dem Titel „Digital Champion“ ausgezeichnet

Im Deutschland-Test „Unternehmen mit Zukunft“ der Fachzeitschrift Focus Money sind bundesweit rund 10 000 Unternehmen unter die Lupe genommen. Die Kreissparkasse Ostalb wurde mit dem Titel „Digital Champion“ ausgezeichnet.

„Im Test konnten wir 93,2 von 100 möglichen Punkten erzielen. Das ist ein fantastisches Ergebnis, dass unser Engagement in Sachen Digitalisierung bestärkt“, unterstreicht Andreas Götz, Vorstandsvorsitzender des Kreditinstituts. Die Bewertung erfolgte auf Basis von zwei Erhebungen: einem umfassenden Fragebogen sowie einer Web-Auswertung.

Mit dem Fragebogen wurden fünf Themenblöcke ermittelt. In den Bereichen Daten, Prozesse, Arbeit, Kommunikation und digitaler Wandel wurden 30 Einzelaspekte erfragt und bewertet. Beispielsweise wurde abgefragt, in wie weit die Mitarbeiter digital geschult werden. Die Kreissparkasse Ostalb konnte hier unter anderem eine digitale Hausmesse anführen, bei der an fünf Messetagen alle Mitarbeiter teilgenommen haben und sich über die neusten Innovationen und Sparkassen-Apps informieren konnten. Zudem wurden auch die Handhabungen im Datenschutz und Datensicherheit von Focus Money abgefragt. Auch hier konnte die Kreissparkasse Ostalb besonders punkten. Im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) holt das regionale Kreditinstitut die Einwilligung ihrer Kunden ein.

Die zweite Erhebung erfolgte über die Web-Auswertung. Dabei wurden die Online-Veröffentlichungen zum Thema Digitalisierungsprojekten und –Fortschritten erhoben und ausgewertet.

Die Studie ist die größte Untersuchung zur Digitalisierung in deutschen Betrieben: Die 10 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland wurden gemeinsam mit den Wissenschaftspartnern des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) untersucht. Von 123 analysierten Sparkassen konnten sechs mit dem Siegel „Digital Champion“ ausgezeichnet werden. Die Kreissparkasse Ostalb belegt darunter den zweiten Platz.