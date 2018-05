Kreissparkasse Ostalb wird in Berlin ausgezeichnet

Zum dritten Mal in Folge ist die Kreissparkasse Ostalb von den unabhängigen Prüfern des Deutschen Instituts für Bankentests in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Die Welt zum Testsieger im Ostalbkreis gekürt worden. Die Kreissparkasse hat in allen Beratungs-Kategorien wie Privatkunden, Unternehmenskunden, Baufinanzierung und Private Banking die Note „Sehr gut“ erhalten.

Bundesweit erzielte die Kreissparkasse Ostalb den dritten und landesweit den zweiten Platz in der Privatkundenberatung. Für die Firmenkundenberatung wurde sie mit dem zweiten Platz in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die drei besten Banken und Sparkassen aus jedem Bundesland waren am 25. Januar bei der Welt-Preisverleihung im Journalistenclub des Axel-Springer-Verlages in Berlin zu Gast.

Sparkassendirektor Christof Morawitz nahm freudig und stolz die Testsieger-Urkunden aus den Händen von Detlef Effert, Geschäftsführer des Internationalen Instituts für Bankentests entgegen. „Damit wird von unabhängiger Seite die hervorragende Qualität unserer Beratung bestätigt. Unsere Kunden haben stets einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite und können vom umfangreichen Dienstleistungsangebot der Sparkassen-Finanzgruppe profitieren. Insbesondere würdigt diese Auszeichnung unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind“, freute sich Morawitz über die Auszeichnung.