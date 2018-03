Kreissparkasse Ostalb: Werner-Zwillinge gehen in den Ruhestand

Das ist in der Sparkassenlandschaft Deutschlands wahrscheinlich einmalig: Die Zwillingsbrüder Karl und Hans Werner haben ihre gesamte berufliche Laufbahn bei der Sparkasse verbracht. Im September 1972 begannen die Hüttlinger ihre Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Aalen, nun gehen sie nach rund 46 Jahren Ende März bei der Kreissparkasse Ostalb in den Ruhestand.

Selbst für langjährige berufliche Weggefährten waren sie nicht immer leicht zu unterscheiden – zu groß die Ähnlichkeiten bei Aussehen, Sprache, Verhalten und gewissen Eigenheiten, die sie über die Jahre zu Sparkassen-Unikaten machten. Karl Werner war mehr als 20 Jahre lang Geschäftsstellenleiter in Unterrombach und 15 Jahre lang Baufinanzierungsberater in der Hauptstelle Aalen. Sein Bruder Hans war 37 Jahre Geschäftsstellenleiter in Ebnat. „92 gemeinsame Jahre bei einem Arbeitgeber sind in der heutigen Zeit wahrlich etwas ganz Besonderes und ganz sicher eine große Ausnahme“, sagte Sparkassenchef Andreas Götz.