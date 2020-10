Kreissparkasse Ostalb verabschiedet verdiente Mitarbeiter

14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse Ostalb sind in diesem Jahr in die Freistellungsphase der Altersteilzeit beziehungsweise als Neupensionäre verabschiedet worden. In einer Feierstunde bedankten sich der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei, sowie seine Vorstandskollegen Christof Morawitz und. Tobias Schneider für die über viele Jahre geleistete Arbeit. Auch der Personalratsvorsitzende Andreas Kapfer würdigte die Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam ließ man einige Ereignisse und Erlebnisse der langen, teilweise über 40-jährigen, Betriebszugehörigkeit Revue passieren. Verabschiedet worden sind Ingrid Baade, Reinhard Lachnit, Hans Friedrich, Franz Pitzal, Joachim Fischer, Doris Kurz, Anna Schupp, Elvira Grankl, Ulrike Wahl, Anton Baumann, Regina Fischer, Ludger Kirschey, Ute Schiele und Barbara Ziehr.