Kreissparkasse Ostalb spendet 2000 Euro an Freundeskreis

Die Kreissparkasse Ostalb (KSK) hat 2000 Euro an den Freundes- und Förderkreis der Sankt Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen gespendet. Darüber berichten die Ostalb Kliniken in einer Pressemitteilung. KSK-Filialdirektor Xaver Franz Weber hat den symbolischen Spendenscheck in der Inneren Ambulanz an Vertreter der Klinik und des Freundeskreises übergeben.

Die Ostalb Kliniken teilen mit, dass das Geld für einen sogenannten CO2-Insufflator eingesetzt wird, der bei Darmspiegelungen zum Einsatz kommt. Wie der Chefarzt der Inneren Medizin Dr. Johannes Zundler erläuterte, ist der Einsatz von Kohlenstoffdioxid bei Koloskopien für den Patienten besser verträglich als Luft. „Wir sind sehr froh, dass wir durch die Spende auch unseren zweiten Koloskopie-Turm auf CO2 umstellen konnten. Beim Einsatz von Luft kann es bei Patienten mitunter zu Bauchkrämpfen kommen, eine Spiegelung unter Einsatz von Kohlendioxid ist für Patienten nach der Untersuchung einfach angenehmer“, so der Chefarzt.

Da es mittlerweile keine niedergelassene gastroenterologische Praxis mehr im Raum Ellwangen gibt, können Spiegelungen ausschließlich an der Klinik durchgeführt werden, was zu einem erhöhten Patientenaufkommen in der St. Anna-Virngrund-Klinik geführt hat.

Entsprechend erfreut zeigte sich Filialdirektor Xaver Franz Weber. Es sei sehr gut, dass die Spende direkt den Patienten zugute komme. Zugleich lobte er auch das Engagement des Freundes- und Förderkreises, welcher enorm viel an Spenden und Unterstützung für die Ellwanger Klinik beitrage.

Der Freundeskreisvorsitzende Rechtsanwalt Matthias Weber freute sich, dass die Kreissparkasse bereits zum wiederholten Mal an die St. Anna-Virngrund-Klinik gespendet hatte und brachte seinen Dank im Namen aller Mitglieder des Freundes- und Förderkreises zum Ausdruck. „Sie geben dadurch auch Ihren Kunden etwas zurück“, so Weber.