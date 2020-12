Kreissparkasse Ostalb für beste Privatkundenberatung in Deutschland ausgezeichnet

Im großen bundesweiten Bankentest der Tageszeitung „Die Welt“ wurde der größte regionale Finanzdienstleister für die beste Privatkundenberatung in ganz Deutschland ausgezeichnet. Gab es in den letzten Jahren bereits mehrere regionale Testsiege und gute Platzierungen auf Landes- und Bundesebene belegte die Kreissparkasse Ostalb erstmalig den ersten Platz im nationalen Vergleich mit hunderten anderen Banken.

Vorstandsvorsitzender Markus Frei: „Diese hervorragende Auszeichnung erfüllt uns in diesen auch für Banken und Sparkassen äußerst anspruchsvollen Zeiten mit großer Freude und Dankbarkeit. Insbesondere ist es eine wertschätzende Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden in jeder Lebenslage da sind. Auch und gerade in schwierigen Zeiten, in denen Beratung von Mensch zu Mensch wichtiger ist denn je – selbst wenn diese bisweilen nur telefonisch oder per Videochat erfolgt. Dass uns jetzt von unabhängiger Seite eine Qualität bestätigt wird, die all unseren Kundinnen und Kunden das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell zugutekommt und jederzeit abrufbar ist, zeigt, dass wir mit unserer Beratungskonzeption auf dem richtigen Weg sind. Das ist für mich die Hauptbotschaft hinter dieser Qualitäts-Auszeichnung, die sich in erster Linie an unsere treuen Kundinnen und Kunden im Ostalbkreis richtet – und auch an die, die es künftig werden wollen.“

Neben dem Testsieg bei der Privatkundenberatung in Deutschland und Baden-Württemberg, erreichte die Kreissparkasse Ostalb auch im Bereich Baufinanzierung einen hervorragenden dritten Platz auf Landesebene. Und im regionalen Ostalb-Vergleich haben die unabhängigen Tester des Deutschen Instituts für Bankentests GmbH, die den großen Bankentest im Auftrag der Zeitung „Die Welt“ durchgeführt haben, die bemerkenswerte Gesamtnote „Sehr gut“ für alle entscheidenden Bereiche der Kundenberatung vergeben. Zusätzlich wurden Konditionen und Preise als günstig bewertet. Die Auszeichnung gibt es für die Kreissparkasse Ostalb somit gleich vier Mal: Beste Beratung für Privatkunden, Beste Beratung für Firmenkunden, Beste Beratung bei Baufinanzierungen und Beste Beratung im Bereich Private Banking.

Anhand von mehr als 60 Einzelkriterien, darunter Sicherheitstools, digitale Zahlsysteme, Banking Features, Such- und Fehlfunktionen, Design, Responsivität, Kompatibilität des Browsers und Pflichtangaben wurde außerdem das digitale Angebot getestet. Mit einem mehr als erfreulichen Ergebnis: Die Kreissparkasse Ostalb gehört zu den modernsten und zugleich besten Banken und Sparkassen in Deutschland und erhält auch hier die Note „sehr gut“.