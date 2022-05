Kreissparkasse fördert Fifty-fifty-Taxi

Die Kreissparkasse Ostalb sponsert mit 4000 Euro die Verkehrssicherheitsaktion Fifty-fifty-Taxi und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis 25 Jahre an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen im Ostalbkreis zum vergünstigten Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können. Vorstandsvorsitzender Markus Frei von der Kreissparkasse überreichte die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamts an Landrat Joachim Bläse. „Die Kreissparkasse Ostalb ist seit dem Jahr 2003 ein treuer Aktionspartner der Verkehrssicherheitsaktion, solch verlässliche Partner sind für den Bestand des Fifty-fifty-Taxis äußerst wichtig“, sagte der Landrat.