Kreissparkasse ehrt elf verdiente Mitarbeiter

Landauf, landab werden die letzten Weihnachtsmärkte abgesagt. Als jüngstes Beispiel der traditionsreiche Christkindlesmarkt in Nürnberg. Angesichts dramatisch steigender Infiziertenzahlen wollen die Veranstalter nicht riskieren, dass sich in der Adventszeit Einwohner und Besucher mit dem neuen Coronavirus anstecken. Aber wie sieht es in Ravensburg aus? Dort wollte die Stadt eigentlich einen abgespeckten Christkindlesmarkt ohne Glühwein und ohne Essen veranstalten.