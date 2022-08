Kreisligasplitter: Spielgemeinschaften lassen früh in der Saison aufhorchen

Die Runde in den einzelnen Staffeln der Kreisliga A und B ist gestartet. Zwei Spiele sind in der A-Liga absolviert worden, in der B-Liga manchmal gar erst eines und natürlich ist es zu früh, ein Fazit zu ziehen. Doch für einen ersten Überblick reicht es durchaus. Da haben wir beispielsweise die neue Spielgemeinschaft von Stödtlen und Tannhausen, die fulminant in der Gruppe 2 gestartet ist, sich direkt einmal an die Spitze gesetzt hat und ein beeindruckendes Torverhältnis aufweist. Bei einer anderen Spielgemeinschaft in der A-Liga läuft es dagegen ganz anders. Und in der B-Liga? Da haben sich in der Gruppe 3 gleich mal drei Mannschaften in den Fokus gespielt.

A-Liga, Gruppe 2: Stödtlen und Tannhausen, das scheint zu passen. Die neue Spielgemeinschaft ist mit zwei Kantersiegen in die Liga gestartet und hat sich folglich, zumindest zunächst einmal, auf Platz eins häuslich niedergelassen. Das jüngste 5:1 beim FC Ellwangen, der ja nicht gerade als Kanonenfutter der Liga gilt und selbst mit einem Sieg in die Saison gestartet war, ist schon beeindruckend gewesen – auch zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Damit hat die Spielgemeinschaft mit Dominik Feil und Florian Wille auch gleich zwei Torjäger in ihren Reihen, die bereits jeweils dreimal getroffen haben. Ebenfalls dreimal erfolgreich waren Angelo Colletti (Ellwangen) und Michael Bühler (SV Kerkingen). Vom Nicht-Aufstiegsschock ganz gut erholt zu haben scheint sich der TSV Hüttlingen, der sich ebenfalls zum Start mit zwei Siegen in die neue Saison eingefunden hat. Das ist dann nur noch dem SV Elchingen gelungen, der in seinen beiden Partien jedoch recht minimalistisch unterwegs gewesen ist und mit einem 3:1-Torverhältnis sechs Punkte eingefahren hat.

Der FC Röhlingen, der SV Pfahlheim, der TV Bopfingen und die SG Eigenzell-Ellenberg haben eines gemeinsam: sie alle sind mit zwei Niederlagen in die Serie gestartet. Ganz übel erwischt hat es aber Eigenzell-Ellenberg, das in diesen beiden Partien satte 13 Gegentreffer hinnehmen musste, jüngst gegen den SV Kerkingen mit 0:7 auf dem eigenen Gelände unterlegen ist. Lukas Fuchs dürfte nach der Partie Rückenschmerzen gehabt haben, so oft musste der Torwart den Ball aus dem eigenen Netz holen. Allerdings brachen hier unter anderem die Dämme, als es Rot nach fünf Minuten gegeben hatte.

B-Liga, Gruppe 3: Gleich drei Mannschaften scheinen die Vorbereitung gut genutzt zu haben. So sind die TSG Abtsgmünd, der SV Wört und die Sportfreunde Eggenrot mit Kantersiegen in die Runde gestartet. Die Abtsgmünder ließen der Zweitvertretung des SSV Aalen beim 7:1-Erfolg keine Chance. Genauso treffsicher waren die Eggenroter bei ihrem Auswärtserfolg bei Fachsenfeld/Dewangen, kassierten beim 7:3-Erfolg jedoch drei Gegentreffer. Das Besondere: Die Gastgeber lagen nach neun Minuten in Front dank der Treffer von Benjamin Blum und Johannes Schäbel. Dann aber trumpften die Gäste auf, allen voran Lukas Köder, dem ein Dreierpack gelang. Einen Treffer weniger erzielte der SV Wört, der sich mit 6:1 gegen die Bezirksliga-Reserve der DJK-SG Schwabsberg-Buch durchsetzte. Steffen Lingel und Patrick Heide gelang hierbei jeweils ein Doppelpack. Und auch hier haben übrigens die am Ende so böse unter die Räder gekommenen Gäste mit 1:0 geführt gehabt, Toni Vogler traf.

B-Liga, Gruppe 4: In der vierten Staffel sind die Mannschaften schon etwas weiter, hier haben die meisten bereits zwei Partien absolvieren können. Hier schaffte es tatsächlich nur der SC Unterschneidheim, zweimal zu siegen. Bei der Spielgemeinschaft Ohmenheim/Dorfmerkingen III setzte sich der SCU ein zweites Mal mit 4:1 durch. Dies gelang bereits am ersten Spieltag daheim gegen eine weitere Spielgemeinschaft, der Zweitvertretung aus Stödtlen und Tannhausen. Von den bislang acht Treffern entfielen sechs auf Simon Joas, Daniel und Emanuel Rein, die jeweils doppelt netzten. Toptorjäger in dieser Staffel sind bislang Patrick Halfar von der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen und Felix Kaiser von der Bezirksliga-Reserve des FV Unterkochen. Röttingen/Oberdorf/Aufhausen fuhr beim 6:1-Heimerfolg gegen den SV Lauchheim II schließlich auch den höchsten Tagessieg ein. Und in dieser Partie war es schließlich, als Halfar seine drei Tore markierte. Diese drei Treffer langten sogar zum Hattrick, jedoch nicht zum lupenreinen, denn zwischendrin erzielte Lauchheims Markus Zawinul das 1:1. Damit wird er aber sicher leben können. Die Kreisligen sind wieder gestartet und schon dieser Start macht reichlich Lust auf mehr.