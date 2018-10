Kreisliga-Spitzenreiter Schwabsberg-Buch jubelt weiter

Der starke Aufsteiger Eigenzell hat seine erste Niederlage in der Fußball-Kreisliga A II hinnehmen müssen. Tabellenführer DJK-SG Schwabsberg-Buch fuhr seinen nächsten Sieg ein.

Kreisliga A I

SGM Hohenstadt/Untergröningen - TSV Essingen II 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Akin (13.), 1:1 Patzer (29., FE), 2:1 Feil (45.+1), 3:1 Klotzbücher (83.). Der Aufsteiger ging durch einen frühen Treffer von Spielertrainer Ahmet Akin in Führung. Diese wurde dank eines verwandelten Elfmeters von Robin Patzer für den TSV Essingen noch einmal ausgeglichen, doch kurz vor dem Pausenpfiff stellte Julian Feil auf 2:1 (45.+1). Dem eingewechselten Marco Klotzbücher war es schließlich vorbehalten, die endgültige Entscheidung in der 83. Minute herbeizuführen.

Kreisliga A II

SGM Union Wasseralfingen - SV Pfahlheim 1:1 (1:1). 1:0 Eisele (26.), 1:1 Konle (45., Strafstoß). Die Unioner waren zunächst die überlegene Mannschaft, verpassten es aber nach der Führung mit einer riesen Chancen nachzulegen. Nach dem Ausgleich kurz vor der Pause gestaltete sich die zweite Halbzeit Marke müder Goldener-Oktober-Kick.

TSV Adelmannsfelden - FC Schloßberg 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Boll (31., Strafstoß), 2:0, 3:0 D. Hahn (39., 45.). Bes. Vork.: 55. Gelb-Rote Karte Horst (Schloßberg), 75. Gelb-Rote Karte Bostanci (Schloßberg). Es war ein hochverdienter Sieg des TSV gegen schwache Gäste, die das Spiel nur zu Neunt beendeten. Reserven: 5:1.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - SV Kerkingen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Schmid (15.), 2:0 Hügler (28.), 3:0, 4:0 Müller (56., 88.). Die Gäste hatten vor der Pause Chancen, den 0:2-Rückstand auszugleichen. Ansonsten beherrschte die DJK-SG die Partie ohne dabei überragend zu spielen. Reserven: 2:1.

DJK SV Eigenzell - Sf Dorfmerkingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Wieder (7.), 0:2 Mahler (83.). Durch die verschlafene erste Hälfte geriet die DJK früh in Rückstand und konnte bis zur Halbzeit die erarbeiteten Chancen nicht nutzen. In Hälfte zwei war es ein Spiel auf das Tor der Sportfreunde aber auch in Hälfte zwei erzielten die Eigenzeller kein Tor. Im Gegenteil durch einen schönen Konter erzielten die Gäste den entscheidenden zweiten Treffer.

VfB Ellenberg - TSG Abtsgmünd 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:3, 1:4 Artamonov (24., FE, 63., 78.) 0:2 Boll (45.), 1:3 Hieber (68.). Gegen effektiv spielende Gäste aus Abtsgmünd fanden die Hausherren keine Mittel. In der ersten Hälfte hatte die Heimelf mehr vom Spiel, aber die Tore machten die Gäste. In der zweiten Hälfte nahmen dann die Gäste immer mehr das Heft in die Hand und konnten ihre Führung verdient weiter ausbauen, den Ellenbergern blieb dann nur noch der Ehrentreffer. Reserven: 0:1.

SSV Aalen - TSV Westhausen 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Schmid (21.), 0:2 Schneider (33.), 1:2 Goth (71.), 1:3 lackner (74.), 2:3 Hafner (83.). Keine weitere Angaben.

SV DJK Stödtlen - TSV Hüttlingen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Salinger (11.), 2:0 Landgraf (29.). Keine weitere Angaben.

SV Ebnat - VfB Tannhausen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Lingel (26.), 0:2 Hurler (37.), 0:3 Neuhäusler (78.), 1:3 Gentner (82.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga A III

SGM Königsbronn/Oberkochen - SV Mergelstetten 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Mager (13.), 1:1 Sonnenburg (90.+3). Bes. Vork.: 54. Gelb Rote Karte Mergelstetten. Keine weiteren Angaben.