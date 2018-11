Kreisliga: Kampf, Chancen und kein Sieger

Dem VfB Ellenberg ist ein wichtiger Sieg in der Fußball-Kreisliga A II gelungen. Erfolgreich war auch Tabellenführer DJK-SG Schwabsberg-Buch. Remis spielte Verfolger DJK SV Eigenzell.

Kreisliga A I: SGM Hoh./Untergr. – TSV Heubach 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Sonnleitner (24.). Gleich zu Beginn versuchte Heubach die SGM früh zu stören und Fehler zu erzwingen. Die SGM tat sich schwer, kam jedoch zur ersten guten Gelegenheit, wurde aber durch ein Foul im Sechzehner gestoppt. Den fälligen Elfmeter vergab die SGM allerdings. Das Spiel blieb danach umkämpft. Heubach kombinierte sich einmal wunderschön durch die SGM Hälfte und belohnte sich mit der Führung durch Uwe Sonnleitner. In der zweiten Halbzeit blieb es ein sehr umkämpftes Spiel. Heubach lauerte auf Konter und die SGM vergab gute Ausgleichsmöglichkeiten.

TSV Großdeinbach – TSV Essingen II 3:2 (1:2). Der Tabellenführer tat sich schwer gegen den TSV Essingen II. Die Gäste konnten gut mithalten und den Spitzenreiter hier und da gut unter Druck setzen. Doch am Ende behielten die Gastgeber die Nerven und konnten einen verdienten Sieg einfahren.

Kreisliga A II: Dorfmerkingen II - Westhausen 1:0 (0:0). Tor: Mahler (53.). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit wenig Torchancen erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start in die zweite Hälfte und gingen verdient in Führung. In Folge konnten weder die Gäste noch Heimmannschaft ihre Chancen nutzen und somit gewannen die Sportfreunde knapp mit 1:0

Ebnat - Kerkingen 1:4 (0:3). Tore: 0:1 und 0:2 Kirsch (16./26.), 0:3 ET (31.), 1:3 Gentner (55.), 1:4 Trautwein (85.). In der ersten Halbzeit bekam die Heimmannschaft keinerlei Zugriff auf das Spiel, die Gäste ließen Ball und Gegner laufen und nach einer halben Stunde war die Begegnung entschieden. Nach dem Anschlusstreffer schien die Partie nochmals spannend zu werden, doch Kerkingen ließ nichts mehr zu, der Sieg in dieser Höhe entsprach dem Spielverlauf.

Eigenzell - Abtsgmünd 2:2 (1:1). Tore: 0:1 und 2:2 Yilmaz (3., HE, 67.), 1:1 L. Adler (35.), 2:1 P. Beck (63.). Es war ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel bei dem beide Mannschaften zahlreiche Chancen hatten.

SSV Aalen - Hüttlingen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Hachem (4.). In einem ausgeglichenen Spiel zweier guter Mannschaften kam es zu nicht vielen großen Torchancen. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Der SSV nutzte eine Chance zum Siegtreffer und konnte die knappe Führung über die Zeit bringen.

Adelmannsfelden - Pfahlheim 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Böhm (54., ET). 2:0 M. Bernlöhr (75.), 3:0 Boll (85.). Lange Zeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Führung durch ein Eigentor gerieten die Adelmannfeldener unter Druck, konterten die Gäste aber noch zwei Mal erfolgreich aus. Reserven: 3:3.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - Bopfingen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Banen (52.), 2:0 Feifel (61.), 2:1 A. Coletti (86.). Der Spitzenreiter verpasste es mehr Tore zu erzielen, vergab Chancen – darunter zwei Pfostentreffer –, so wurde es am Ende, nach dem 1:2, noch einmal eng. Reserven: 7:0.

Ellenberg - SGM Union Wasseralfingen 4:3 (2:1). Tore: 0:1 S. Damiano (19.), 1:1, 2:1 und 3:2 P. Lechner (29., 40., 68., FE), 2:2 Pugar Cuma (59., FE), 3:3 J. Ulmer (74.), 4:3 J. Müller (81., FE). In einer stets spannenden und torreichen Partie konnte sich letztlich die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen durchsetzen. Chancen und gute Szenen gab es auf beiden Seiten zuhauf, beide Mannschaften lieferten sich spannende Zweikämpfe und steckten nicht zurück. Die Heimelf konnte nach anfänglichem Rückstand diesen aufholen und verdient in Führung gehen. Doch die Gäste gaben ihrerseits ebenfalls nicht nach und konnten die Führung des VfB zweimal egalisieren. Nach dem vierten Treffer der Hausherren fanden die Gäste kein Durchkommen mehr und mussten sich dann doch geschlagen geben.

Tannhausen - Schloßberg 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Volk (27.), 1:1 Bayrle (36.), 2:1 Lechner (44.), 3:1 Vaas (58.), 4:1 Lechner (68.), 5:1 Lingel (79.). Zu Beginn des Spiels waren beide Teams noch auf Augenhöhe. Nach einem Freistoß ging Schloßberg durch ein Kopfball-Tor mit 1:0 in Führung. Die Heimelf lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und kann ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit brachte Marius Lechner die Heimelf in Führung. Nach der Halbzeitpause setzte Tannhausen alles daran Schloßberg nicht mehr in das Spiel finden zu lassen. Wenn man die vergeben Chancen betrachtet, hätte das Spiel am Ende noch höher ausgehen können. Auch weil Tannhausen in der 90. Minute noch einen Elfmeter vergab. Reserven: 4:3.

Kreisliga A III: SGM Königsbr./Oberkochen - Burgberg 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Klenz (24.), 1:1 Akin (56., ET). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Burgberg (71.).