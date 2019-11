Kreisliga B: Zusatzchance für die Konkurrenz

Eine Zusatzschicht erwartet einige Teams der Fußball-Kreisliga B am ersten Adventssonntag. Die Tabellenführer bleiben zwar unangefochten, doch zumindest bietet sich den Verfolgern die Gelegenheit, durch eigene Siege den Abstand zu verringern, ehe man sich in die dreimonatige Winterpause verabschiedet.

Kreisliga B II: Hohenstadt/Untergröningen (1./34 Punkte) befindet sich auf bestem Wege, den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse zu realisieren. Durch einen 1:0-Pflichtsieg in Heubach sicherte sich die Truppe um Spielertrainer Ahmet Akin die inoffizielle Herbstmeisterschaft und schuf sich zugleich ein kleines Polster auf die Konkurrenten Gschwend (2./31), Lautern (3./31) sowie Göggingen (4./30). Zum Jahresabschluss fährt die SGM zum FC Eschach (8./22) und will dort ihre Vormachtstellung weiter festigen. Mit einer steil aufsteigenden Formkurve hat sich derweil der Mitabsteiger Essingen II (5./29) im Titelrennen zurückgemeldet. Im Gastspiel beim FC Mögglingen II (12./8) zählt für die Verbandsliga-Reserve nichts anderes als ein siebter Sieg in Serie.

Kreisliga B III: Während Herbstmeister Schrezheim (1./34) zum Jahresabschluss eine überraschende 0:4-Klatsche bei Rindelbach/Neunheim (7./21) bezog, festigte Jagstzell (2./33) durch den 8:0-Kantersieg über Schwabsberg II (12./7) den zweiten Rang.

Bevor das runde Leder aber endgültig ruht, bietet sich Eggenrot (3./28) noch die Gelegenheit, zum Spitzenduett aufzuschließen. Alles andere als ein Heimerfolg über den weiterhin punktlosen FC Ellwangen II (14./0) wäre eine herbe Enttäuschung für die ambitionierten Eggenroter. Im zweiten Nachholspiel stehen sich Neuler II (4./27) und Dalkingen (11./15) gegenüber. Die Bezirksliga-Reserve gewann fünf ihrer vergangenen sechs Partien und will in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen verbleiben.

Kreisliga B IV: Zwölf Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage: Zöbingen (1./38) war im ersten Saisonhalbjahr das Maß aller Dinge und nimmt einen Zehn-Punkte-Vorsprung mit in die Winterpause. Für die Verfolger, die zwischen den beiden Absteigern Ebnat (2./28) und Schloßberg (9./22) dicht gedrängt beieinander liegen, geht es realistisch betrachtet wohl nur noch um den Relegationsplatz.