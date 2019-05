Kreisliga B: Showdown zwischen Unterschneidheim und Nordhausen

Der Kontrast zwischen den verschiedenen Staffeln könnte beim Saisonfinale in der Fußball-Kreisliga B kaum größer ausfallen. Während in der B III alle Entscheidungen bereits gefallen sind, streitet sich in der B IV ein Trio noch bis zum Ende um Meisterschaft und Relegation.

Kreisliga B III: Seit dem vergangenen Wochenende ist der lange Zeit spannende Titel-Zweikampf zwischen Rosenberg (1./56 Punkte) und Fachsenfeld/Dewangen (2./52) vorzeitig entschieden. Während Rosenberg mit vier Siegen in Serie unaufhaltsam vorneweg marschierte, hat sich die SGM mit der Last Minute-Niederlage in Schrezheim (1:2) den entscheidenden Patzer erlaubt. Im Gastspiel beim SV Dalkingen (8./32) geht es für Fachsenfeld/Dewangen somit nur noch um eine optimale Vorbereitung für die bevorstehende Aufstiegsrelegation.

Der Klassenprimus hingegen empfängt zu seinem vorerst letzten Spiel in der B-Klasse ausgerechnet seinen Helfer, die SG Schrezheim (3./47). Die SF Eggenrot (4./46) hat mit Schlusslicht FC Ellwangen II (13./8) währenddessen die weitaus niedrigere Hürde zu überwinden. Ihre Top Fünf-Platzierung so gut wie sicher hat Union Wasseralfingen II (5./36), außer es setzt gegen Tabellennachbar TSV Hüttlingen II (6./33) eine deutliche Niederlage. Jagstzell (7./32) könnte sich zum Abschluss einer durchwachsenen Runde immerhin noch eine Position verbessern, einen Heimerfolg gegen die SGM Rindelbach/Neunheim (10./26) vorausgesetzt. Nicht zuletzt stehen sich die Bezirksliga-Reserven aus Neuler (9./30) und Wört (11./16) gegenüber, während sich der spielfreie SSV Aalen II (12./12) bereits in die Sommerpause verabschiedet hat.

Kreisliga B IV: In dieser Staffel wird nicht nur der Relegationsgegner für Fachsenfeld/Dewangen ermittelt, sondern vor allem der Meister. Hierbei kommt es zum finalen Showdown zwischen dem SC Unterschneidheim (1./56/Tordifferenz +48), SV DJK Nordhausen-Zipplingen (2./55/+43) und FSV Zöbingen (3./53/+42). Ein Herzschlagfinale steht bevor, in dem jeder einzelne Treffer entscheidend sein könnte. Der SCU musste im Jahr 2019 bislang erst eine Niederlage hinnehmen und hält somit alle Trümpfe in der eigenen Hand. Bei einem Heimsieg gegen den SV Elchingen (8./34) wäre der Titel in trockenen Tüchern. Zumindest auf dem Papier erwartet den SCU eine lösbare Aufgabe, bedenkt man, dass der SVE nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele für sich entscheiden konnte und bereits im Hinspiel mit 0:2 unterlegen war. Doch auf den Elchingern ruhen vor allem die Hoffnungen von Nordhausen-Zipplingen. Den letztjährigen A-Ligisten erwartet vor fremder Kulisse bei Riesbürg (4./50) die denkbar schwerste Aufgabe im Fernduell. Sollten die beiden Spitzenteams tatsächlich ins Stolpern geraten, dürfte Zöbingen im Saisonfinale der lachende Dritte sein. Der FSV, immerhin seit dem 1. .November unbezwungen, reist als Favorit zum SV Lauchheim II (13./9) und könnte sich bei einem Sieg mit sechs Toren Unterschied tatsächlich noch die Meisterkrone aufsetzen – vorausgesetzt Unterschneidheim verliert und Nordhausen holt in Riesbürg maximal ein Unentschieden. Längst nur noch um die „Goldene Ananas“ geht es hingegen für Röhlingen (5./45), das bei Unterkochen II (10./27) antritt, sowie für den Kösinger SC (6./44), der die Saison mit einem Heimspiel gegen Lippach (11./27) beschließt. Sowohl der FCR als auch der KSC werden in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Kreisliga A starten müssen. Ebenso auch Ohmenheim (7./41), das Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (9./33) empfängt. Bereits am Samstag stehen sich Kirchheim/Trochtelfingen II (14./5) und Waldhausen (12./20) gegenüber, beide Teams haben ihre Platzierung bereits sicher.

Kreisliga B V: Mit 28 von 30 möglichen Punkten hat Härtsfeld (4./44) eine nahezu perfekte Rückrunde gespielt, die Chancen auf den Wiederaufstieg sind aber dennoch nur theoretischer Natur. Um doch noch den Relegationsplatz zu erreichen, müsste der FCH vor heimischer Kulisse den bereits als Meister feststehenden SV Bissingen (1./51) bezwingen und zugleich auf doppelte Schützenhilfe hoffen. Nur wenn Altenberg (2./47) gegen den Viertletzten Herbrechtingen (9./20) verliert und zeitgleich Staufen (3./45) gegen Schlusslicht Oggenhausen (12./5) nicht gewinnt, darf Härtsfeld noch auf den Aufstieg hoffen. Auernheim/Neresheim (5./37) hingegen würde mit einem Auswärtserfolg beim SV Mergelstetten II (8./24) ihren respektablen fünften Platz behaupten.