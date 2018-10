Kreisliga B: Fünf Tore, noch vier Punkte

In der Kreisliga B hat das Wetter für vier Absagen gesorgt. Auf den Plätzen, auf denen gespielt wurde, ging es mächtig und torreich zur Sache.

Kreisliga B III: Rosenberg - Ellwangen II 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 B. Rathgeb (3., 44., 46.), 4:0 De Gruyter (81.), 5:0 Atris (87.). Bes. Vorkommn.: Ellwangen verschießt Foulelfmeter (75.). Rosenberg war die spielbestimmende Mannschaft und gewann verdient mit 5:0.

SSV Aalen II - Hüttlingen II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 ET (81.), 0:2 M. Stegmaier (87.). Das Spiel war ausgeglichen. Lediglich ein unglückliches Eigentor brachte den TSV Hüttlingen auf die Siegerstrasse. Nachdem der SSV alles auf Angriff setzte brachte ein Konter das 0:2 und somit den Sieg für Hüttlingen.

Schrezheim - SGM Rindelbach/Neunheim 5:0 (4:0). Tore: 1:0 und 5:0 Pautz (19., 61.), 2:0 Grampp (ET, 26.), 3:0 Löber (32.), 4:0 Pfitzer (33.). Der Sieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung. In Hälfte zwei verpasste es die SG sogar das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Reserven: 4:1.

Eggenrot - Dalkingen 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Bäuerle (10.), 2:0 Mai (17.), 3:0, 4:0 Köder (25., 75.), 5:0 Mai (86.). In der ersten Halbzeit gab Eggenrot Vollgas und erzielte Tore. Zwischendurch nahmen die Sportfreunde einen Gang raus, verpassten am Ende noch ein höheres Ergebnis mit Pfosten- und Lattentreffern. Reserven: 5:1.

Jagstzell - Wört II 5:1 (1:1). Tore: 1:0 C. Vaas (24., Strafstoß), 1:1 M. Köder (44.), 2:1 Unden (52.), 3:1 P. Wunder (83.), 4:1, 5:1 T. Ziegler (85., 86.). In der ersten Halbzeit ließen die Jagstzeller ihre Chancen ungenutzt, diese münzten sie in Durchgang zwei in Tore um.

SG Union Wasseralfingen II - Neuer II witterungsbedingte Spielabsage

Kreisliga B IV: SV Lauchheim II - SG Riesbürg 2:5 (1:3). Der Tabellenführer war auf das gesamte Spiel gesehen nicht so viel besser wie das Spielergebnis vermuten lässt. Lauchheim konnte gut mithalten, verwertete aber zu schlecht vor dem Tor. In der Abwehr sorgten zwei, drei Schnitzer für dieses Ergebnis. Nichtsdestotrotz verdiente Punkte für SG.

SGM Kirchh./Trochtlf. II - Nordh.-Zipplingen 2:8 (0:4). Tore: 0:1 Seidenfuss (10.), 0:2 Schöber (ET, 15.), 0:3, 0:4 und 0:5 Roder (23.,37., 52.), 1:5 Wiche (55.), 1:6 J. Holzinger (63.), 2:6 Faas (65.), 2:7 Geis (78.), 2:8 Weber (86.). Das Ergebnis sagt alles, Nordhausen war über das ganze Spiel die bessere Mannschaft, die SG konnte nur kämpferisch einigermaßen mithalten und erzielte zwei Ehrentreffer.

Röhlingen - Lippach 3:3 (1:1). Tore: 0:1 und 3:3 Wolf (8., 87.), 1:1 Schilk (19.), 2:1 und 3:2 Palm (52., 85.), 2:2 Rohra (60.). Röhlingen war über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft, ließ allerdings zu viele Chancen aus und Lippach konnte glücklich ausgleichen. Reserven: 4:1.

Unterschneidheim - SGM Rött./Oberd./Aufhausen 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Egetemeyer (18.), 1:1 Illig (35.), 2:1 Stimpfle (47.), 3:1 Niedermaier (70.), 4:1 Joas (89.). Keine weiteren Angaben.

Elchingen - Waldhausen II witterungsbedingte Absage.

Ohmenheim - Unterkochen II witterungsbedingte Absage.

Kösingen - Zöbingen witterungsbedingte Absage