Kreisliga B: Die Titelentscheidung naht

Zwei Spieltage vor Saisonende gibt es weiterhin fünf Anwärter auf die Meistertitel in der Fußball-Kreisliga B. Im besten Falle allerdings könnten in Unterschneidheim und Rosenberg bereits an diesem Sonntag die Sektkorken knallen, sollten die beiden Spitzenreiter ihrer Favoritenrolle gerecht werden und die Konkurrenten zeitgleich patzen.

Kreisliga B III: Kann die SGM Fachsenfeld/Dewangen (2./52) dem Druck standhalten? Die Aufgabe für den Verfolger der Spitzenreiter aus Rosenberg könnte dabei kaum anspruchsvoller sein: Bei der SG Schrezheim (3./44) trifft die SGM auf einen ebenbürtigen Gegner, der sich mit 29 Toren alleine in den vergangenen vier Partie für das Spitzenspiel warmgeschossen hat.

Den Aufstieg haben die Schrezheimer zwar längst aus den Augen verloren, werden aber alles daran setzen, ihren dritten Rang zu verteidigen. Auf diese Position lauern nämlich auch noch die Sportfreunde Eggenrot (4./43), die bei Hüttlingen II (6./33) gefordert sind. Fachsenfeld/Dewangen hingegen muss zwingend gewinnen und auf einen Rosenberger Patzer hoffen, um weiterhin auf die Meisterschaft hoffen zu dürfen – ansonsten bleibt für den Aufstieg der Umweg über die Relegationsspiele. Für den Rest der Liga geht es bereits seit einigen Wochen nur noch um die Goldene Ananas. Wasseralfingen II (5./33) will seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte durch einen Erfolg bei Wört II (11./16) behaupten, Jagstzell (8./29) dürfte mit dem Schlusslicht Ellwangen II (13./8) ebenfalls kaum Probleme haben. Ein Duell auf Augenhöhe ist zwischen Dalkingen (9./29) und Neuler II (7./30) zu erwarten. Zeitgleich bestreitet Rindelbach/Neunheim sein zweites Spiel binnen 48 Stunden, für die Gäste vom SSV Aalen II (12./12) ist es bereits der letzte Auftritt in dieser Saison.

Kreisliga B IV: Der Dreikampf um Meisterschaft und Relegation tritt in seine entscheidende Phase. Mittendrin sind Unterschneidheim (1./53/Tordifferenz +44), Nordhausen-Zipplingen (2./52/+37) sowie Zöbingen (3./50/+40). Nordhausen-Zipplingen erwartet im Heimspiel gegen den Vorletzten Lauchheim II (13./9) die auf dem Papier einfachste Aufgabe. Ebenfalls als haushoher Favorit reisen die seit über zwei Monaten unbezwungenen Unterschneidheimer zum SV Lippach (11./27). Ebendort sind allerdings auch schon die Zöbinger gestolpert, die auch deshalb den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand haben. Zugleich erwartet den FSV gegen die Gäste aus Ohmenheim (7./41) ein harter Brocken. Ohnehin nur noch theoretischer Natur sind die Chancen der SG Riesbürg (4./47), im Endspurt noch Rang zwei und damit die Play-Offs zu erreichen. Der Herbstmeister will sich vor fremder Kulisse beim FV Unterkochen II (10./27) keine Blöße geben. Währenddessen könnte der Kösinger SC (5./43) mit einem Sieg bei Waldhausen II (12./19) seine Platzierung unter den besten Fünf festigen, Röhlingen (6./42) muss bei Elchingen (8./34) antreten. Mit einem Sieg vom eigenen Publikum verabschieden möchte sich Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (9./30), Kirchheim/Trochtelfingen (14./5) sollte hierbei keine allzu hohe Hürde darstellen.

Kreisliga B V: Härtsfeld (4./41) hat die große Chance verpasst, auf den Relegationsplatz zu springen. Der FCH muss seine Pflichtaufgabe gegen Mergelstetten II (8./24) lösen und zugleich auf Patzer der Konkurrenz hoffen. In dieser Hinsicht könn Auernheim/Neresheim, das Altenberg empfängt, Hilfestellung geben.