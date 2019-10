Kreisliga B: Die ganze Liga jagt ihre Übermannschaft

Einigen Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B bietet sich am Sonntag die große Chance, ihren „Goldenen Oktober“ erfolgreich abzuschließen und ihre Position an der Tabellenspitze weiter zu festigen.

Kreisliga B II: Hohenstadt/Untergröningen (3./22 Punkte) möchte beim noch punktlosen Heuchlingen II (15./0) ihren fünften Sieg in Folge einfahren möchte. Bereits um sechs Zähler vom Tabellenführer entfernt liegt Essingen II (5./17). Umso mehr wird ein Heimerfolg gegen Leinzell (13./6) zur Pflicht.

Kreisliga B III: Mehr und mehr entwickelt sich das Aufstiegsrennen zu einem Zweikampf zwischen Jagstzell (1./25) und Schrezheim (2./24). Dem Vorjahresdritten aus Schrezheim ist es gelungen, an die starke Rückrunde anzuknüpfen und die Jagstzeller sind gar noch ungeschlagen. Bevor es in zwei Wochen zum Aufeinandertreffen kommt, muss die Pflicht erfüllt werden. Bereits am Samstag bietet sich dem SVJ die Gelegenheit gegen Hofherrnweiler III (6./15) vorzulegen. Eine vergleichsweise niedrige Hürde erwartet Schrezheim tags darauf bei Schwabsberg-Buch II (12./4). Dicht auf die Fersen geheftet haben sich derweil Neuler II (3./18) sowie Eggenrot (4./18) und Röhlingen (5./17). Neuler erwartet in Ellenberg (9./10) ein Gradmesser, der FCR hat einen Heimsieg gegen Wasseralfingen II (11./10) fest im Blick. Ein Verfolgerduell erwartet Eggenrot gegen Fachsenfeld/Dewangen (8./13). Ebenfalls keine Patzer erlauben darf sich Dalkingen (7./14), das bei Neunheim/Rindelbach (10./10) gefordert ist. Tief im Tabellenkeller stehen sich der SSV Aalen II (13./3) und Ellwangen II (14./0) gegenüber.

Kreisliga B IV: Zöbingen (1./22) marschiert davon. Dass der FSV im Gastspiel bei Waldhausen II (12./7) Federn lässt, damit rechnen wohl nur die wenigsten Beobachter. Ohmenheim will wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, muss dazu Unterkochen II (9./13) bezwingen. Lippach (5./17) führt es nach Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (10./9). Elchingen kam ins Rollen und will nun in Riesbürg (7./15) für eine Überraschung sorgen. Bereits am Samstag erwartet Nordhausen-Zipplingen (4./17) eine richtungsweisende Begegnung. Sollte sich der Vorjahresdritte beim Absteiger SV Ebnat (8./13) durchsetzen, wäre man bestens gewappnet für das Gipfeltreffen. Für Schloßberg (6./16) würde alles andere als ein Heimerfolg über Kirchheim/Trochtelfingen II (13./3) eine Enttäuschung bedeuten. Die einfachste Aufgabe erwartet den Kösinger SC (3./18) bei Lauchheim II (14./0).

Kreisliga B V: Nach den Erfolgserlebnissen zuletzt befinden sich Härtsfeld (3./15) sowie Auernheim/Neresheim (2./18) dicht auf den Fersen von Staufen (1./18). Der FCH hat Schlusslicht Heldenfingen/Heuchlingen II zu Gast, ebenfalls als klarer Favorit empfängt Auernheim/Neresheim Burgberg-Hohenmemmingen II (7./10).