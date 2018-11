Kreisliga B: Auf dem Sofa zum Herbstmeister

Fußball-Kreisligist Fachsenfeld/Dewangen ist in der Vorrunde einfach nur schwer zu stoppen gewesen. Dass die Mannschaft sich nun quasi auf dem Sofa den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters gesichert hat, dürfte die Verantwortlichen und Spieler nicht weiter stören. Bitter ist der Nichtantritt der Aalener DJK für die Sportfreunde aus Rosenberg, die nun trotz eines eigenen Erfolges auf Rang zwei bleiben.

Kreisliga B III: SG Union Wasseralfingen II - Neuler II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 F. Faul (53.), 1:1 8 (90+5). Die Union-Reserve hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, belohnte sich aber erst nach dem Seitenwechsel. Neulers Zweite drückte in den letzten zehn Minuten und belohnte sich in der Nachspielzeit.

Jagstzell - Rosenberg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Rathgeb (47.), 0:2 C. Schreckenhöfer (65., Strafstoß). Bes. Vork.: 85. Rote Karte für D. Mack (Jagstzell). Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit mit wenigen Chancen war Rosenberg in Durchgang zwei besser im Spiel und fuhr den verdienten Sieg ein. Reserven: 2:1.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - DJK SV Aalen. DJK ist nicht angetreten. Somit bleibt die SGM nach Abschluss der Vorrunde auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga B.

Kreisliga B IV: SGM Kirchheim/Trochtelfingen II - Elchingen 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Ibrahim (27.), 0:2 Rauwolf (35.), 0:3 Jegner (54.), 1:3 Faas (59.), 1:4 Ibrahim (72.), 1:5 Grandy (74.), 1:6 Ibrahim (90.). Die ersatzgeschwächte SG konnte nur in der ersten Halbzeit einigermaßen mithalten, in der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte und Elchingen kam zum verdienten Auswärtssieg.

Lauchheim II - Waldhausen II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Zwaller (25., FE), 1:1 Becker (30.), 1:2, 1:3 beide Bartha (80., 90.). Keine weiteren Angaben.

SV DJK Nordhausen-Zipplingen - Röhlingen 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Schips (7.), 0:2 Schilk (35.), 0:3 Rieger (54.), 1:3, 2:3 J. Holzinger (63., 79.). Die Heimelf verschlief die erste Halbzeit komplett, in Durchgang zwei reichte es nur noch für zwei Tore nachdem die Röhlinger schon mit 3:0 führten. Reserven: 1:5.

Ohmenheim - Lippach 1:0 (0:0). Tor: Johannes Eberhardt (48., FE). In einem fairen Spiel war die Heimelf die etwas bessere Mannschaft und gewann verdient. Res.: nicht Antritt Gast.

Kösingen - Unterschneidheim 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Hager (9.), 2:0 Fischer (36.). Res.: 1:2. K. A.