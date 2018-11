Kreisliga A: Klassenprimus nicht gefährdet

Nur noch 90 Minuten trennen die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A von ihre dreimonatigen Winterpause. Die Spitzenposition der DJK-SG Schwabsberg-Buch wird dabei nicht mehr in Gefahr geraten, für weitaus mehr Spannung sorgt das direkte Duell der beiden schärfsten Verfolger.

Kreisliga A I: Zur Saisonhalbzeit belegen Essingen (16./11 Punkte) und Hohenstadt/Untergröningen (15./11) die beiden direkten Abstiegsplätze, es kann also nur noch aufwärts gehen. Nach drei Niederlagen in Folge will die SGM das Derby beim FC Schechingen (9./21) nutzen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ebenso steht Essingen nach vier Spielen ohne Sieg unter Zugzwang, zumal mit dem FC Bargau II (13./14) ein direkter Konkurrent im Schönbrunnenstadion gastiert.

Kreisliga A II: Der Erste gegen den Letzten – das bedeutet zumindest auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Natürlich sind die Rollen ganz klar verteilt, wenn die DJK-SG Schwabsberg-Buch (1./38) am Sonntag den VfB Ellenberg (17./12) empfängt und dabei ihren 4:0-Sieg aus dem ersten Aufeinandertreffen dieser Saison nur allzu gerne wiederholen möchte. Auch der aktuelle Trend spricht eine klare Sprache: Während die Rainauer durch drei Siege in Folge ihre Tabellenführung festigten und angesichts von sechs Zählern Vorsprung ganz entspannt in die Rückrunde starten können, verspürt Schlusslicht Ellenberg nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen einen immensen Druck. Der VfB hat einen Überraschungserfolg beim Klassenprimus dringend nötig, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Eben dort hat sich Westhausen (13./14) vor seinem Heimspiel gegen Kerkingen (5./28) festgesetzt. Während für Schloßberg (14./14) bereits Winterpause ist, befinden sich die zwei weiteren Mitkonkurrenten noch einmal in der Außenseiterrolle. Eine Woche nach der herben 0:5-Pleite gegen den Zweiten aus Hüttlingen empfängt Ebnat (15./13) das nächste Spitzenteam, der SV Pfahlheim (7./26) hat seinen vierten Sieg in Serie im Blick. Zeitgleich trifft Adelmannsfelden (16./12) auf DJK Stödtlen (11./19). Beide Teams mussten zuletzt zwei Niederlagen einstecken, Stödtlen droht bei einer Fortsetzung dieser Negativserie das Abrutschen in den Abstiegskampf.

In der oberen Tabellenregion richten sich derweil alle Blicke auf die beiden schärften Verfolger des Spitzenreiters, die sich im direkten Duell gegenüber stehen. Der VfB Tannhausen (3./31) hat ebenso wie der TSV Hüttlingen (2./32) derzeit einen Lauf und möchte sich nun vor heimischer Kulisse für die 0:2-Hinspielniederlage revanchieren. Für Hüttlingen gilt es, die mit 42 Toren beste Angriffsreihe der Liga und allen voran VfB-Offensivmann Florian Wille (26 Scorerpunkte) in den Griff zu bekommen. In Reichweite zur Spitze rangieren weiterhin auch die SF Dorfmerkingen II (4./29), die achtmal in Folge nicht mehr bezwungen werden konnten. Abtsgmünd (10./20) weist eine umgekehrte Statistik auf und wartet seit nunmehr sechs Spieltagen auf einen Dreier. In der Negativspirale steckt auch der lange Zeit furios aufspielende Liganeuling Eigenzell (6./27), der in den vergangenen fünf Partien lediglich einen Punkt geholt und zugleich jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert hat. Gegner Bopfingen (12./19) hat mit Angelo Colletti (13 Saisontore) zwar den Top-Torjäger der Liga in seinen Reihen, kommt aber noch nicht so recht vom Fleck kommt. Zeitgleich ist die Union Wasseralfingen (8./23) zu Gast beim Tabellennachbarn SSV Aalen (9./22). Beide Teams haben ihr Polster zur Gefahrenzone ausgebaut, benötigen aber nun einen weiteren Erfolg, um den Blick weiter nach oben richten zu können.

Kreisliga A III: Bereits am Samstag empfängt Königsbronn/Oberkochen (11./17) den Vorletzten Söhnstetten (15./10) zu einem wegweisenden Duell. Gelingt der zweite Sieg in Folge, so würde der Vorsprung zur Abstiegszone auf zehn Zähler anwachsen und die SGM könnte beruhigt in die Winterpause gehen.