Kreisliga A II: 29 Punkte Unterschied zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht

508 Tore sind in dieser Saison 2022/2023 in der Fußball-Kreisliga A II bislang gefallen. Langweilig war es dabei sicherlich in keiner Partie. Nach 16 Spieltagen, der aktuellen Winterpause und damit den spielfreien Wochenenden ist es Zeit für eine kleine Analyse. Das sind die wichtigsten Fakten der aktuellen Spielzeit.

Die Überflieger: Sicherlich gibt es hier keinen Zweifel, die SGM Tannhausen/Stödtlen ist nach 16 Spieltagen mit nur einer Niederlage, einem Remis und 14 Siegen sicherlich der verdiente Wintermeister in der Fußball-Kreisliga A II. Die Basis für den Erfolg sind sicherlich die nur 14 Gegentore, die die in diesem Jahr erstmals als Spielgemeinschaft spielenden Mannschaft um ihren Trainer Günter Leberle lediglich kassiert hat. Ein weiteres Prunkstück sind die Offensivqualitäten mit 56 eigenen Treffern und damit einer Tordifferenz von 42 Treffern. „Wir sind wunderbar reingekommen in die Runde und haben bislang keine Verletzungen zu beklagen gehabt. Zudem haben wir einen extrem breiten Kader. Da war in jedem Training und Spiel der Druck auf jeden einzelnen Spieler da. Jeder musste sich immer anbieten und so kam keine Zufriedenheit rein“, analysiert Coach Günter Leberle die Vorrunde der Extraklasse. Die Mannschaft werfe eine Niederlage nicht mehr um. „Die Mannschaft ist intakt und es sind einfach gute Typen.“

Der erste Verfolger: Der TSV aus Hüttlingen ist nach seinem Scheitern in der Relegation zur Bezirksliga ohne Frage mächtig unter Druck gestanden. Viele hatten das Team von Jürgen Roder im Rennen um die Meisterschaft in diesem Jahr auf dem Zettel. Ein Geheimfavorit waren sie demnach sicher nicht und sie sind wie in der vergangenen Runde weiter auf dem Weg auch in diesem Jahr den Spitzenreiter – zumindest – unter Druck zu setzen. Elf Punkte Rückstand sind allerdings natürlich eine mächtige Hypothek, die die Spannung im Titelkampf sicher nicht größer machen.

Der Wintermeister-Besieger: Die SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim hat es geschafft und der SGM Tannhausen/Stödtlen die einzige Niederlage in 16 Spielen zugefügt. Der Schütze des goldenen Treffers war Christoph Schindele. Ansonsten setzt Kirchheim/Dirgenheim bislang wenige Highlights in dieser Runde und rangiert auf dem neunten Tabellenplatz nur fünf Punkte entfernt von der Gefahrenzone. Kurios: Kirchheim/Dirgenheim stellt mit nur 18 Treffern die schwächste Offensivabteilung der A-Liga.

Der beste Schütze: Dominik Feil von der SGM Tannhausen/Stödtlen steuerte bislang 15 Treffer bei und ist damit um einen Treffer besser als der Ellwanger Flamur Selimi, der für den Tabellensechsten FC Ellwangen auf Torejagd geht. Feil ist damit der Mann mit dem besten Torriecher der A-Liga.

„Er ist ein Pfundskerl, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt und alles für den Erfolg tut“, sagt sein Trainer Günter Leberle über den erfolgreichen Außenspieler, der zudem neun Vorlagen vorweisen kann. In den vergangen Jahren habe er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. In dieser Saison allerdings ist er bislang davon verschont geblieben. „Er spielt eine überragende Vorrunde und ist enorm kaltschnäuzig vor dem Tor.“

Das Schlusslicht: Die SG Schrezheim steht aktuell mit nur 14 Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf die Sportfreunde aus Rosenberg und damit den ersten sicheren Platz für die neue Saison in der A-Liga. „Wir sind nicht schlechter und wir hatten eben das Spielglück auch nicht“, sagt der SGS-Coach. Was er meint Spiele, wie die gegen Adelmannsfelden. Da habe man eine „super erste Halbzeit gespielt“ und „nur das Tor nicht gemacht“. Der TSV kam einmal vor den Schrezheimer Kasten und gleich hat es geklingelt. Es fehlt ein Stück die Erfahrung und die Cleverness. Gleiches gelte auch für die Partie gegen den amtierenden Vize-Meister aus Hüttlingen. „Da haben wir die drei ersten Chancen und machen kein Tor.“ Hüttlingen zeigte sich dagegen eiskalt und gewann. „Man hält über die eigene Konstanz die Liga“, das weiß der Coach der Schrezheimer genau. Für die SGS, die erst die zweite Saison in der A-Liga spielt, sei das noch Neuland. Die Mannschaft von Trainer Günter Niggel musste zahlreiche Abgänge und Verletzungen verkraften und hat lediglich vier Partien von 16 für sich entscheiden können. 22 eigene Treffer bei zehn Niederlagen sprechen zudem eine deutliche Sprache. „Wir konnten nicht immer aus dem Vollen schöpfen“, sagt Trainer Niggel und fügt an: „Ich bin mir sicher, wir werden die Klasse halten.“ Die Basis für den Klassenerhalt, die möchte die Mannschaft um seinen erfahrenen Trainer in der Vorbereitung legen. Da sei die nötige Zeit vorhanden.

„Wir haben echt einen super Zusammenhalt im ganzen Verein. Da fällt absolut kein böses Wort und die Jungs ziehen alle gut mit.“ Die Trainingsbeteiligung ist die ganze Saison über hoch und nun müsse man eben eine „kleine Miniserie“ starten, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Am ersten Spieltag im Jahr 2023 hat Schrezheim spielfrei und dann folgt am zweiten Fußballwochenende das Duell gegen Röhlingen. Der Traum von einem weiteren Jahr in der A-Liga, der ist noch nicht ausgeträumt. „Wir gehören in diese Liga“, schiebt Niggel noch einmal nach.

Der Tiefpunkt: In der Partie zwischen dem FSV Zöbingen und dem SSV Aalen kam es kurz vor dem Ende zu einem Zwischenfall. Ein SSV-Spieler wurde von einem Zuschauer rassistisch beleidigt, daraufhin verließ die Mannschaft geschlossen den Platz. Am Ende spielten beiden Mannschaften die Partie zu Ende (2:2).

Das schwächste Heimteam: Weit entfernt von einer Festung ist der SV Pfahlheim, der zu Hause in acht Spielen ganze sechs Duelle verloren hat. Lediglich zwei Siege, bei einem Torverhältnis von 6:15, gelangen dem Tabellen-14. (16 Punkte) bislang in dieser Spielzeit.

Die schwächste Auswärtsmannschaft: Die Reise in die Fremde hätte sich der TV Bopfingen in dieser Runde bislang eigentlich sparen können. Nur einmal konnte der TVB das Feld dabei als Sieger verlassen. Magere fünf Punkte aus acht Spielen hat der Tabellen-16. (15 Punkte) fern der Heimat überhaupt nur sammeln können.

Die schlechteste Abwehr: Der Tabellen-15. FSV Zöbingen hat in 16 Spielen 42 Gegentreffer kassiert. Die Konsequenz bei 24 eigenen Treffern und 16 gesammelten Punkten lautet Abstiegskampf pur.