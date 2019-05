Kreisliga A: Heißer Kampf um die Relegation

Schwabsberg ist Meister, die drei direkten Absteiger stehen auch schon fest. Die wichtigsten Entscheidungen sind zu einem großen Teil bereits gefallen, dennoch ist beim vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A für genügend Spannung gesorgt.

Kreisliga A I: Die SGM Hohenstadt/Untergröningen (16./24) muss beim letztjährigen Bezirksligisten TSV Heubach (2./52) zwingend gewinnen, sonst wäre der direkte Wiederabstieg in die B-Klasse vorzeitig besiegelt. Die Heubacher wiederum liefern sich derzeit einen spannenden Zweikampf um den Titel mit Großdeinbach (1./55). Der Klassenprimus ist zu Gast bei Essingen II (15./26), für den der Absturz in die B-Klasse bei einer weiteren Niederlage kaum noch abzuwenden wäre.

Kreisliga A II: Nach neun Jahren Abstinenz ist die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. Durch einen 2:1-Erfolg in Stödtlen krönte sich die DJK-SG Schwabsberg-Buch am Mittwochabend vorzeitig zum Meister – und das völlig verdient. Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr ist es Trainer Branko Okic gelungen, aus einem Abstiegskandidaten die dominierende Mannschaft einer weitestgehend ausgeglichenen Spielklasse zu formen. Das bevorstehende Auswärtsspiel beim TV Bopfingen (7./45) ist für beide Seiten nicht mehr von großer Bedeutung. Die einzig wichtige Frage wiederum lautet, wer den Rainauern möglicherweise über die Play-Offs in die Bezirksliga folgen wird. Kerkingen (4./53) hat beim 0:0 in Dorfmerkingen die Chance vertan, noch einmal näher heranzurücken und so ist das letzte Heimspiel gegen den feststehenden Absteiger Ebnat (15./24) wohl nur noch ein Schaulaufen. Um die Vize-Meisterschaft und den Relegationsplatz wird es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den punktgleichen SF Dorfmerkingen II (2./57) und Hüttlingen (3./57) bleiben. Derzeit hat die Verbandsliga-Reserve nur aufgrund der um fünf Tore besseren Tordifferenz die Nase knapp vorne, so dass an den beiden verbleibenden Spieltagen jeder einzelne Treffer über den Ausgang einer gesamten Saison entscheiden könnte. Dorfmerkingen steht in Westhausen (10./40) vor einer harten Bewährungsprobe, denn der gastgebende TSV hat sich mit einem 7:1-Kantersieg in Schloßberg warmgeschossen und endgültig aller Abstiegssorgen entledigt.

Einen Selbstläufer darf auch Hüttlingen im Gastspiel beim SSV Aalen (9./40) keinesfalls erwarten. Ganz ähnlich wie an der Spitze sieht die Ausgangslage für das Saisonfinale auch im Tabellenkeller aus. Der VfB Ellenberg (17./14), der FC Schloßberg (16./22) und seit dieser Woche auch der SV Ebnat (15./24) sind nicht mehr zu retten. Schlusslicht Ellenberg muss bei der SGM Union Wasseralfingen (8./45) antreten, Schloßberg bestreitet gegen den VfB Tannhausen (5./50) sein vorerst letztes Heimspiel in der A-Klasse. Vakant ist hingegen noch der Relegationsplatz. Den direkten Abstieg hat der TSV Adelmannsfelden (14./32) mit einer ordentlichen Rückrunde bei nur drei Niederlagen zwar abgewendet. Die Chancen, die TSG Abtsgmünd (13./37) vom sicher rettenden Ufer zu verdrängen, sind durch die 2:5-Schlappe gegen Wasseralfingen allerdings auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Während der TSV beim gesicherten SV Pfahlheim (12./39) gastiert, könnten die Kochertäler bei einem Heimerfolg über Mitaufsteiger DJK SV Eigenzell (11./40) die direkte Rettung bejubeln.

Kreisliga A III: Eine Saison voller Licht und Schatten wird die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./36) im gesicherten Mittelfeld zwischen den Rängen sieben und zwölf abschließen. Um noch einen Platz aufrücken zu können, muss die SGM ihr letztes Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn FV Burgberg (7./39) gewinnen.