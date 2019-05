Kreisliga A: Doppeltes Fernduell um die Relegation

Der Meister und mehrere Absteiger stehen in der Fußball-Kreisliga A bereits vor dem letzten Spieltag fest. Schwabsberg-Buch wird sich am Sonntag mit einer rauschenden Titelfeier verabschieden, andere Mannschaften hingegen mit Tränen. Für Spannung sorgt weiterhin das Rennen um die Relegation. Hüttlingen und Dorfmerkingen II wittern ihre Aufstiegschance, im Tabellenkeller wiederum sind Adelmannsfelden und Essingen auf Schützenhilfe angewiesen.

Kreisliga A I: Das Schicksal der SGM Hohenstadt/Untergröningen (16./24 Punkte) ist bereits besiegelt. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen ist der direkte Wiederabstieg vorzeitig besiegelt, das letzte Saisonspiel gegen den FC Durlangen (6./45) somit quasi bedeutungslos. Zumindest noch auf das Erreichen der Relegation hoffen darf der TSV Essingen II (15./26), die Ausgangslage jedoch könnte kaum schlechter sein. Die Verbandsliga-Reserve muss zwingend beim bereits gesicherten VfL Iggingen (12./32) gewinnen, zugleich aber auch vier Tore Unterschied im Fernduell mit dem TSV Mutlangen (14./29) aufholen. Ohne Schützenhilfe vom TSV Böbingen (9./40), der die Mutlanger empfängt, ist Essingens Abstieg nicht mehr abzuwenden.

Kreisliga A II: Schwabsberg-Buch (1./69) war über die gesamte Saison hinweg die dominierende Mannschaft und darf sich am Sonntag vom eigenen Publikum nochmals kräftig feiern lassen. Das Kräftemessen mit Union Wasseralfingen (7./48) verspricht nochmals eine hochklassige Partie, in dem beide Seiten völlig befreit aufspielen können. Offen ist noch, wer dem souveränen Meister in die höhere Spielklasse folgt. Weiterhin streiten sich Dorfmerkingen II (2./60/Tordifferenz +34) und der TSV Hüttlingen (3./58/+20) um den vakanten zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an den Relegationsspielen. Den seit sechs Partien unbezwungenen Dorfmerkingern dürfte angesichts des weitaus besseren Torverhältnisses bereits ein Unentschieden gegen Schloßberg (16./22) genügen. Hüttlingen hingegen muss darauf hoffen, dass dem bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten die große Überraschung gelingt, und zeitgleich selbst bei der DJK SV Eigenzell (10./41) gewinnen. Zeitgleich liefern sich der VfB Tannhausen (5./53) und der SV Kerkingen (4./56) ein Endspiel um den achtbaren, aber insgesamt bedeutungslosen vierten Rang.

Eine ganz ähnliche Ausgangslage verspricht der letzte Spieltag auch im Tabellenkeller. Der spielfreie TSV Westhausen (11./40) sowie der SV Pfahlheim (12./39), der beim SSV Aalen (9./41) antritt, sind seit dem vergangenen Wochenende auch rechnerisch gesichert. Ganz knapp am rettenden Ufer liegt Abtsgmünd (13./38), könnte allerdings dort noch von Adelmannsfelden (14./35) verdrängt werden. Bereits seit zwölf Spieltagen rangiert Adelmannsfelden auf dem Relegationsplatz, könnte diesen Zusatzspielen für den Klassenerhalt mit etwas Glück aber noch aus dem Weg gehen. Dazu jedoch muss der TSV den TV Bopfingen (8./45) um Top-Torjäger Angelo Colletti (34 Saisontreffer) bezwingen und zugleich darauf hoffen, dass Rivale Abtsgmünd im Gastspiel beim SV Ebnat (15./24) leer ausgeht. Der SVE musste zuletzt sechs Niederlagen in Folge einstecken und ist mit seiner sportlichen Talfahrt nun völlig auf dem Boden aufgeschlagen: Innerhalb von nur vier Jahren wurden die Schwarz-Gelben nun von der Landesliga in die Kreisliga B durchgereicht. Ebenso wie Ebnat und Schloßberg muss auch Ellenberg (17./14) die A-Klasse verlassen, würde sich aber nur allzu gerne mit einem Erfolgserlebnis gegen Stödtlen (6./50) verabschieden.

Kreisliga A III: Die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./36) hofft im Heimspiel gegen den TSV Gussenstadt (6./43) auf einen ordentliche Abschluss, könnte im Falle einer Niederlage aber noch um drei Tabellenplätze abrutschen.