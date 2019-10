Kreisliga A: Aalens Verfolger im Schlafwagen-Modus

Nachdem Polizeibeamte am Mittwoch an der Bushaltestelle in der Seestraße bei einer Festnahme einen Mann angeschossen haben, liegt der 43-Jährige weiterhin im Krankenhaus. Er war noch in der Nacht operiert worden.

Der 43-Jährige Mann mit Wohnsitz in Tettnang wurde mit Haftbefehl gesucht. Er war polizeibekannt und in der Vergangenheit überwiegend durch Betäubungsmittel- und Körperverletzungsdelikte aufgefallen. Das teilen das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.