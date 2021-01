Kreisimpfzentrum: Weitere Soldaten sollen aushelfen

Am 22. Januar soll der Betrieb des Kreisimpfzentrums (KIZ) in der Ulrich-Pfeifle-Halle starten. In einer Pressemitteilung hat das Landratsamt am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben.

Demnach ist die Infrastruktur des KIZ Ostalbkreis von Seiten des Landkreises nahezu fertig gestellt. Man erwartet, dass das Land bis Freitag die notwendige EDV-Ausstattung liefert, so dass die Landkreisverwaltung diese übers Wochenende installieren kann.

Für die Registrierung der zu impfenden Personen im Kreisimpfzentrum wurde ein Hilfeleistungsantrag an die „Helfenden Hände“ der Bundeswehr gestellt und die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat zwischenzeitlich die Bewilligung erhalten. „Damit stehen dem Ostalbkreis bis zu 18 Soldatinnen und Soldaten des Logistikbataillons 461 der Nibelungenkaserne Walldürn zunächst bis Ende März 2021 zur Verfügung“, freut sich Landrat Bläse.

Das Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises befindet sich in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen, Parkstraße 15. Es besteht die Möglichkeit, mit Bus und Bahn nach Aalen zu fahren und über die Buslinie 31 der OVA im Halbstundentakt vom Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) vor dem Hauptbahnhof Aalen in das KIZ Ostalbkreis auf den Greutplatz zu gelangen. Darüber hinaus haben sich die Städte und Kommunen des Ostalbkreises am 7. Januar darüber verständigt, in Härte- und Einzelfällen die Seniorinnen und Senioren mit Mobilitätsangeboten zu unterstützen und beispielsweise Bürgerfahrdienste anzubieten.

Für das Kreisimpfzentrum können im Moment noch keine Termine vereinbart werden. Die für den 18. Januar 2021 erwartete Impfstoff-Lieferung vom Bund soll anteilig über das Land Baden-Württemberg den Kreisimpfzentren zur Verfügung gestellt werden. Erst ab diesem Zeitpunkt ist die Terminvergabe für das KIZ Ostalbkreis freigeschaltet, worüber die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises unverzüglich informieren wird. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen untergebracht sind oder dort arbeiten, bekommen über mobile Impfteams die Möglichkeit einer Impfung und benötigen keinen Termin in einem Impfzentrum.

Möglich ist aber, Impftermine für das Zentrale Impfzentrum in Stuttgart zu vereinbaren. Dies ist über die Rufnummer 116117 oder die Website www.impfterminservice.de. Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse beziehungsweise die Möglichkeit, eine SMS zu empfangen. Die Impfung wird dann in einem der zentralen Impfzentren, vor allem im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, durchgeführt.