Kreisimpfzentrum schließt am 30. September.

Das Kreisimpfzentrum in Aalen schließt am Abend des 30. September. Anschließend können sich Bürger bei den niedergelassenen Ärzten sowie der Betriebsärzteschaft impfen lassen. Bis Ende des Jahres wird es zusätzlich weiterhin mobile Impfteams geben, um die niedergelassenen Ärzte bei Auffrischungsimpfungen etwa in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen sowie bei Impfungen an Schulen oder bei offenen Impfaktionen zu unterstützen, teilt das Landratsamt mit.

Zweitimpftermine, die nach dem 30. September liegen, können im Impfzentrum nicht mehr stattfinden. Sollte die Zweitimpfung ab 1. Oktober stattfinden, sollte rechtzeitig Kontakt mit der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt aufgenommen werden, um einen Termin für die Zweitimpfung zu vereinbaren. Es ist wichtig, dsas der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird. Deshalb sollte der Termin zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis vereinbart werden.

Wer keinen Hausarzt hat, kann auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unter https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102 den Standort der nächstgelegenen Corona-Schwerpunktpraxis finden, um einen Zweitimpftermin zu vereinbaren.