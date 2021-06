Kreisimpfzentrum Ostalbkreis hat noch Impftermine frei.

Hat es noch vor kurzem ein Gerangel um Impftermine gegeben, so hat sich dies anscheinend zwischenzeitlich umgekehrt und die Impfbereitschaft scheint nachgelassen zu haben. Zu diesem Schluss kommen der Krisenstab des Landratsamts unter der Leitung von Landrat Joachim Bläse und die ärztlichen Leiter des Kreisimpfzentrums.

Der überwiegende Teil der 1200 Erstimpf-Termine mit dem Impfstoff AstraZeneca, die zur Buchung eingestellt wurden, ist noch frei. Erstaunlicherweise wurde auch eine größere Zahl Termine mit BioNTech nicht gebucht. Landrat Joachim Bläse appelliert deshalb an die Bürger, sich impfen zu lassen. „Nur eine hohe Impfquote in der Größenordnung von 80 Prozent hilft, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Andernfalls droht im Herbst die nächste Welle“, so der Landrat.

AstraZeneca wird von der STIKO zum Einsatz für über 60-Jährige empfohlen, kann aber an Personen zwischen 18 und 59 Jahren nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz durch die Patienten verimpft werden. Dies ist auch im Kreisimpfzentrum möglich. Eine Terminbuchung im Kreisimpfzentrum ist derzeit über das Buchungstool www.impfterminservice.de allerdings nur für über 60-Jährige möglich. Jüngere Impfwillige können telefonisch über die Hotline 116 117 einen solchen Termin buchen.

Ergänzend planen die Landkreisverwaltung und das Kreisimpfzentrum für Donnerstag, 1. Juli, einen Sondertermin für Erstimpfungen mit AstraZeneca. Näheres wird im Kürze bekanntgegeben.

Wegen rückläufiger Zahlen bleibt die Abstrichstelle in der Hegelstraße 27 in Aalen ab 1. Juli geschlossen. Für Abstriche stehen dann die Corona-Schwerpunktpraxen der niedergelassenen Ärzte zur Verfügung. Die Kassenärztliche Vereinigung informiert auf ihrer Homepage, welche Praxen Schwerpunktpraxen sind unter https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102

Die Fieberambulanz für Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen hat ab 1. Juli nur noch samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Auch weiterhin ist eine Terminbuchung notwendig, die nur am jeweils aktuellen Tag unter https://www.terminland.de/Fieberambulanz-Aalen/ möglich ist.