Kreishaushalt: Seit fünf Jahren ein Blick in die Glaskugel

Seit fünf Jahren gleicht die Aufstellung des Kreishaushalts dem Blick in die Glaskugel. Dies hat Kreiskämmerer Karl Kurz gestern bei der Einbringung des Zahlenwerks im Kreistag gesagt. Seien es ab 2016 die nicht abschätzbaren Kosten der Flüchtlingsunterbringung gewesen, habe man es danach mit den Folgen der Pandemie zu tun gehabt, was auch für das kommende Jahr gelte. Den gewaltigsten Brocken in dem knapp 867 Millionen Euro umfassenden Etat stellt der Sozialhaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 285 Millionen Euro dar. Hier muss der Kreis aus eigenen Mitteln knapp 152 Millionen zuschießen.

„Wir marschieren bei der sozialen Sicherung mit größtem Tempo auf die 300 Millionen Euro zu“, schenkte Kurz dem Gremium reinen Wein ein. Im vergangenen Jahr hätten die Ausgaben noch bei 265 Millionen gelegen mit einem Kreisanteil von gut 140 Millionen. Vor zehn Jahren waren es 194 beziehungsweise 109 Millionen gewesen. Der Kämmerer mahnte: „Für die Zukunft stellt dies eine nicht zu unterschätzende Hypothek dar, die wir ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Land nicht meistern werden!“

Mehr als 17 Millionen und damit knapp zwei Millionen mehr als bisher muss sich der Kreis dem Kämmerer zufolge die Schülerbeförderung und den öffentlichen Personennahverkehr kosten lassen. Allein bei der Schülerbeförderung schießt er 5,5 Millionen zu, für neue ÖPNV-Angebote 1,9 Millionen. 2022 werde ein Jahr der Weichenstellungen, prophezeite Kurz für diesen Bereich.

Für den Bau des zweiten Landratsamts auf dem Union-Areal in Aalen läuft ihm zufolge die Planung. Der Kreis kalkuliert hier mit Kosten von 50 Millionen Euro einschließlich einer Fremdfinanzierung von 15,5 Millionen. Der erste Spatenstich soll 2023 erfolgen, in dem Jahr also, in dem der Ostalbkreis 50. „Geburtstag“ feiert. Einziehen will man im Jahr 2026.

40 Millionen wird laut Kämmerer der Neubau des Zentral-OPs am Klinikum Aalen mit Zentraler Notaufnahme und Funktionsbereichen kosten, wobei der Kreis acht Millionen beisteuern muss. 28 Millionen verschlingt der Neubau der Zentralen Notaufnahme und der Onkologischen Tagesklinik am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd. Um die Situation zu verbessern, soll für 1,5 Millionen in Mutlangen außerdem das Parkhaus aufgestockt werden. Zentrale Baumaßnahme im Bildungsbereich ist laut Kurz die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums in Schwäbisch Gmünd, die im Gang ist und insgesamt 47,5 Millionen kosten soll. Für die 11 000 Schülerinnen und Schüler an seinen drei beruflichen Schulzentren will der Kreis zudem weitere 26 Millionen ausgeben, denen Erträge von knapp 16 Millionen gegenüberstehen.

In die Erhaltung seiner Verkehrsinfrastruktur steckt der Kreis in den Jahren zwischen 2021 und 2025 insgesamt 51,7 Millionen bei einem Eigenanteil von 17,6 Millionen. Diese Größenordnung mache deutlich, sagte Kurz, dass der Landkreis in der Erhaltung seiner Verkehrsinfrastruktur eine wichtige, zukunftsweisende Ausgabe sehe. Die Kreisrätinnen und Kreisräte rief er abschließend auf: „Lassen Sie uns in einen konstruktiven Dialog eintreten für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Ostalbkreises!“einpendeln.