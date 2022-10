Kreisfrauenrat ehrt Margot Wagner und Julia Frank

„Ostalb-Frauen im Fokus“ nennt sich die Ehrung, die der Kreisfrauenrat seit vergangenem Jahr an Mitglieder vergibt, die sich in besonderem Maß im Sinn seiner Zielsetzung verdient gemacht haben. Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung erhielten diese Ehrung Margot Wagner und Dr. Julia Frank, die beide als Vorsitzende beziehungsweise erste stellvertretende Vorsitzende zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand ausgeschieden sind.

In ihrer Laudatio für Julia Frank stellte Margot Wagner heraus, welch fundierte Expertise Julia in die Arbeit des Kreisfrauenrats eingebracht habe, zum Beispiel bei den Themengebieten Parité und Wahlen sowie in der Zusammenarbeit mit dem Welcome Center und für die Bildung von Frauen. Besondere Verdienste habe sie sich aber bei der Studie über die Situation der Frauen im Ostalbkreis erworben.

Annemarie Engelhardt, letztjährige Preisträgerin und Patin des Kreisfrauenrats, hielt die Laudatio für Margot Wagner, die mit Erfolg die Frauen zusammengeführt und mit Elan ein haltbares Frauen-Netzwerk geknüpft habe. Mit einem unglaublichen Arbeitspensum habe sie den Kreisfrauenrat zu dem gemacht, was er heute ist, nicht mehr wegzudenken aus dem Ostalbkreis und eine nicht zu unterschätzende Institution. Ihr oberster Wunsch sei Partnerschaft zwischen Frauen und Männern zum Wohl aller. Zusammenarbeit mit allen Frauen und Frauenvereinen mache ein buntes Netzwerk, dazu brachte Engelhardt bildgebend bunte Bänder mit.