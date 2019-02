Kreisbau unterstützt Junge Philharmonie

Bereits zum zweiten Mal unterstützt die Kreisbau Ostalb die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO). Die Vorstände Georg Ruf und Ottmar Schweizer haben einen symbolischen Scheck in Höhe von 4000 Euro an den Vorsitzenden der JPO, Landrat Klaus Pavel, übergeben. Die Kreisbau Ostalb engagiere sich in unterschiedlichen Sponsoring-Bereichen, darunter falle auch das Kunst- und Kultursponsoring in der Region, so Ruf. Pavel sagte, die professionelle Nachwuchsarbeit der JPO sei nur durch die Unterstützung und Förderung von Sponsoren möglich. „Wir sind stolz darauf, dass sich die Junge Philharmonie über die Jahre zu einer kulturellen und musikalischen Besonderheit im Ostalbkreis entwickelt hat“, betonte Pavel bei der symbolischen Scheckübergabe. Unser Bild zeigt von links Karen Soravia (Sachgebietsleiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisbau Ostalb), Vorstand Georg Ruf, Landrat Klaus Pavel und der ehrenamtliche Vorstand Ottmar Schweizer.