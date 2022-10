Kreisbau schreibt für 2021gute Zahlen

Bei der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung der Kreisbau Ostalb in der Glück-Auf-Halle in Hofen hat Vorstand Nikolaus Ebert die Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2021präsentiert. Die Wohnungsbaubranche sei von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt gewesen, sagte er. Lieferengpässe und die Kostenentwicklung seien durch den Krieg in der Ukraine verschärft worden.

Gegenüber dem Vorjahr ist das Eigenkapital um rund eine Million Euro gestiegen. Die Zunahme lässt sich auf den Jahresüberschuss in Höhe von gut 566 000 Euro sowie dem Zuwachs der Geschäftsguthaben der Mitglieder zurückführen. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei rund 34 Prozent. Die Bilanzsumme lag zum Jahresabschluss bei 57,5 Millionen Euro. Zum Bilanzstichtag konnten 1503 Mitglieder gezählt werden. Eine Dividendenausschüttung von drei Prozent an die Mitglieder wurde beschlossen.

Die Nachfrage nach Neubauwohnungen, vor allem in den Mittel- und Unterzentren im Ostalbkreis, ist groß. In der Zwischenzeit bewegt sich der Quadratmeterpreis auf deutlich über 4000 Euro.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde im Mai das Bauprojekt in Ellwangen „Wohnen mit Zukunft“ in der Karl-Stirner-Straße/Sophie-Probst-Straße begonnen. Von den 32 Wohnungen bleiben acht im Bestand der Kreisbau. 23 von 24 Wohnungen sind verkauft.

Im Juli 2022 wurden in Iggingen 13 Wohnungen übergeben. Die Übergabe der ambulant betreuten Wohneinheit wird im Oktober dieses Jahr stattfinden. Die Übergabe von 19 Wohnungen in Lindach erfolgt voraussichtlich Mitte November. Die ambulant betreute Wohneinheit wird ebenfalls im November übergeben. In Mögglingen wurde im September mit der Erschließung des Neubaugebiets „Im Hofacker“ begonnen. Die Tiefbauarbeiten mit einem Volumen von rund 900 000 Euro werden bis zum Frühjahr/Sommer 2023 dauern. Für 41 Wohnungen in Bopfingen (Im Lindenpark) wurde der Bauantrag eingereicht. Die Baugenehmigung für 24 Wohnungen in Schechingen (Im Schloßgarten) wurde erteilt. Die Planungen für den ersten Hochbau-Abschnitt in Mögglingen wurden gestartet.

Ende 2021 hatte die Kreisbau 626 Wohnungen und 32 gewerblich genutzte Einheiten in ihrem Bestand. Die durchschnittliche Gesamtleerstandsquote 2021 lag unter einem Prozent, im Vorjahr lag sie noch bei 1,8 Prozent. Lediglich zwei Wohnungen im Eigenbestand standen zum Bilanzstichtag leer. Im entsprechenden Berichtsjahr wurden rund 771 000 Euro in den Bestand der Genossenschaft investiert. Die Fluktuationsrate ist zurückgegangen, was darauf zurückführen ist, dass sich umfangreiche Sanierungsarbeiten der letzten Jahre im Bestand positiv auswirken. Dieser Weg soll konsequent fortgesetzt werden. Im Geschäftsjahr 2021 wurde die Sanierung des Gebäudes in der Reutestraße 16 im Westheim iN Wasseralfingen beendet.

Insgesamt befinden sich im Berichtsjahr 704 Wohneinheiten für Dritte in der Verwaltung der Genossenschaft. Eine entsprechende Nachfrage ist beim Immo-Service für Kapitalanleger zu spüren. Ende 2021 verwaltete die Genossenschaft 38 Eigentümergemeinschaften mit 527 Wohneinheiten. Das eigene Bauprojekt in der Lindensteige in Essingen wurde im Geschäftsjahr in die Verwaltung übernommen.

Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses und nahm den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns von 509 414 Euro an. Dies führt zur Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent.

Die Aufsichtsräte bei der Kreisbaugenossenschaft Ostalb werden auf eine Dauer von drei Jahren gewählt. Einstimmig wiedergewählt wurden Thomas Bareiß, Gunter Bühler und Markus Frei.