Kreisbau Ostalb legt starkes Ergebnis vor

Die Kreisbaugenossenschaft hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr wird demnach mit einem Bilanzgewinn von 879 000 Euro abgeschlossen und übertrifft damit nochmals das Ergebnis des Vorjahres. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens konnte auf rund 35,6 Prozent gesteigert werden. Zum 1. September soll in der Genossenschaft der geplante Vorstandswechsel umgesetzt werden.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens wird dazu Vorstand Georg Ruf zitiert, der darauf hinweist, dass die Kreisbau die Corona-Krise gut gemeistert habe. Trotz der Pandemie hätten beispielsweise alle Wohnungen der Kreisbau fristgerecht vermietet werden können, sodass ganzjährig nahezu keine Leerstände zu verzeichnen waren.

Ein neu eingeführtes digitales Bewerbungsverfahren habe die Verfahrensabläufe „sehr erleichtert“. Gleichwohl stünden derzeit rund 260 Interessenten auf der Warteliste für eine Kreisbauwohnung. Die Tatsache, dass die Genossenschaft ihren Mietern lebenslanges Wohnen ermögliche, sei in Zeiten von Wohnraumknappheit ein ganz besonderes geschätztes Gut, verdeutlichte Ruf.

Weiter wird in der Mitteilung über die Bautätigkeit der Kreisbau informiert. Demzufolge konnten alle Wohnungen im Neubauprojekt in Essingen fristgerecht an die neuen Eigentümer übergeben werden. In Iggingen und in Lindach entstünden derzeit zwei neue Projekte mit insgesamt 31 Wohnungen und drei Senioreneinrichtungen. Bereits während der Rohbauphase konnten in Iggingen alle Einheiten vermarktet werden.

Das Bauträgergeschäft der Kreisbau hat derzeit ein Volumen von rund 39 Millionen. Hierzu zählt auch der Bau eines Gebäudeensembles mit 32 Wohnungen in Ellwangen. Die Kreisbau wird hier acht Wohnungen in den Bestand übernehmen und nach den Vorgaben des Landeswohnraumfördergesetzes dauerhaft vermieten. Darüberhinaus, so Vorstand Georg Ruf, seien bereits weitere Projekte im Raum Schwäbisch Gmünd und in Bopfingen in der Projektierung.

In der abschließenden Projektentwicklungsphase befindet sich unterdessen das Baugebiet Hofacker in Mögglingen. Die Kreisbaugenossenschaft tritt hierbei als Vorhabens- und Erschließungsträger auf und übernimmt die gesamte Entwicklung der Bauleitplanung und der Erschließung. Die Kreisbau plant hier durch die Nutzung von Erdwärme und Photovoltaikanlagen das erste CO2-neutrale Baugebiet im Ostalbkreis. Damit sei man „Vorreiter in Sachen Klimaschutz“, betont das Unternehmen. Mit den Erschließungsarbeiten soll im Frühjahr 2022 begonnen werden. Nach dem Ende der Erschließungsarbeiten sollen rund 55 Eigentumswohnungen in mehreren Bauabschnitten entstehen.

Weiter wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Zahl der verwalteten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigert werden konnte. „Dies ist vor allem auf die rege Neubautätigkeit der Genossenschaft zurückzuführen, da die fertiggestellten Objekte ebenfalls in die eigene Verwaltung der Kreisbau Ostalb übergehen. „Schon allein dadurch“, so der nebenamtliche Vorstand Ottmar Schweizer, „ist mit einem weiteren Wachstum der Geschäftssparte in den kommenden Jahren zu rechnen.“

Deutlich angezogen habe auch die Nachfrage nach Zwischenmietverhältnissen und der Mietverwaltung. Dieses komfortable und sichere Dienstleistungsangebot würden immer mehr Kapitalanleger in Anspruch nehmen. Die Kreisbau übernimmt hierbei das komplette vertragliche, technische und kaufmännische Management der Kapitalanlage.

Wie die Vorstände Ruf und Schweizer abschließend betonen, sei die Kreisbaugenossenschaft derzeit „substantiell außerordentlich gut aufgestellt“. Der jetzt erzielte Gewinn in Höhe von 879 000 Euro werde im Unternehmen bleiben und dann wiederum in den Gebäudebestand investiert. Mit der auf über 35 Prozent gestiegenen Eigenkapitalquote sei die Genossenschaft in der Lage weiter in neue Bestandswohnungen zu investieren. Auch die Steigerung der Anteilszeichnungen der Genossenschaftsmitglieder um mehr als zehn Prozent stärke das Eigenkapital und zeige das Vertrauen in die Kreisbau Ostalb.

In geordneten Bahnen soll sich der Vorstandswechsel der Genossenschaft zum 1. September vollziehen. Der bisherige geschäftsführende Vorstand wird auf eigenen Wunsch in die Position des nebenamtlichen Vorstands wechseln. Die Geschäftsführung wird zu diesem Zeitpunkt Nikolaus Ebert übernehmen. Der ehemalige Bürgermeister Unterschneidheims ist bereits zum 1. Juli als neues Vorstandsmitglied in das Unternehmen eingetreten. Ausscheiden wird der bisherige nebenamtliche Vorstand Ottmar Schweizer aufgrund des Erreichens der satzungsgemäßen Altersgrenze.