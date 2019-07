Kreis will Schüler für Berufe in der Altenpflege gewinnen

Mit der Kampagne „Herz Plus Ostalb“ geht der Ostalbkreis in die Offensive und will verstärkt Schüler für einen Beruf in der Altenpflege gewinnen. Die neuste Aktion ist in diesem Zusammenhang die „Tour Pflege Stories“, die am Dienstag im KWA Albstift in Aalen gestartet wurde.

Landrat Klaus Pavel, AOK-Geschäftsführer Josef Bühler, Albstift-Leiterin Andrea Wurm und weitere Unterstützer und Teilnehmer der Kampagne wurden von den Bewohnern der Tagespflege mit dem Lied „Danke für diesen guten Morgen“ empfangen und bekamen gleich einen Eindruck davon, dass es in dieser Einrichtung durchaus fröhlich zugeht. Der Landrat zeigte sich beeindruckt von der musikalischen Darbietung und hob das große Engagement der vielen helfenden Hände hier hervor.

Im Ostalbkreis gebe es 59 Altenhilfeeinrichtungen. Das Ziel der Kampagne „Herz Plus Ostalb“ sei es junge Leute für einen Pflegeberuf zu motivieren.

Aufgrund der demographischen Entwicklung benötige man immer mehr Plegekräfte. Projektleiterin Verena Weber habe im Zuge der Kampagne viele tolle Ideen entwickelt, betonte der Landrat. So gebe es Kinospots, Plakate, Videos, Werbung in den Printmedien und Ausbildungsbotschafter würden in den Schulen von ihren Erfahrungen berichten.

„Altenpfleger arbeiten mit Menschen, dies ist ein sehr schöner Beruf“, unterstrich AOK-Geschäftsführer Josef Bühler. Bis in 20 Jahren steige der Bedarf gegenüber heute um das Doppelte. Von daher sei dieser Beruf auch sehr krisensicher.

Von Andrea Wurm und von Iris Zellmer von der Stiftung Haus Lindenhof wurde das Thema Bezahlung angesprochen. Ihrer Ansicht nach ist der Beruf der Altenpflegefachkraft mit einem Einstiegsgehalt von 2700 Euro inzwischen durchaus gut bezahlt. Nach entsprechender Berufserfahrung verdiene man 3800 Euro.

Im Zuge der Aktion „Tour Pflege Stories“ wird Verena Weber in allen 59 Altenhilfeeinrichtungen des Ostalbkreises einen Tag lang arbeiten und in den sozialen Medien in Wort, Bild und Videos darüber berichten. Man erhofft sich davon möglichst viele Jugendliche anzusprechen und für den Beruf der Altenpflegefachkraft zu begeistern. Landrat Klaus Pavel zeigte sich überzeugt davon, dass die zwei bis drei Jahre laufende Kampagne „Herz Plus Ostalb“ ein Erfolg werde.